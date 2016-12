Door: Edo Sturm − 23/12/16, 15:39

© Anp. Marijn de Vries schreef al over misbruik in het wielrennen.

Seksueel misbruik NOC*NSF wil een groot onderzoek naar de omvang van seksuele intimidatie en geweld in de sport. Aanleiding zijn de recente onthullingen in binnen- en buitenland.

Wat de bond met de bevindingen wil doen is nog niet duidelijk. Evenmin of de financiering voor een dergelijk onderzoek haalbaar is. "Het staat allemaal nog in de kinderschoenen", zegt een woordvoerder van de Olympische sportkoepel.



Met een aantal sportbonden is inmiddels wel een onderzoek gestart, zoals met de wielerbond KNWU. De opzet verschilt echter, laat NOC*NSF weten. "Die moeten de huidige omvang van seksueel geweld in kaart brengen. Wij willen vanwege de verhalen in Engeland (voetbal, red.) en dichter bij huis (wielrennen, red.) graag weten van het verleden." Oud-wielrensters Marijn de Vries en Petra de Bruin schetsen de voorbije weken een weinig fris beeld van het Nederlandse wielermilieu waarbij seksueel geweld en intimidatie niet werden geschuwd.



NOC*NSF denkt dat een onderzoek naar het verleden sporters het zetje kan geven hun relaas te doen. "Wij krijgen vaak te horen van deskundigen dat slachtoffers bekrachtiging of vertrouwen zoeken voor hun verhaal. Dat moment, daar zijn wij nu." De nationale sportkoepel vermoedt dat er nog veel sporters zijn die hun ervaringen wegsteken, uit schaamte onder andere. Volgens de koepelbond wijzen ervaring in andere branches uit dat die verhalen er wel degelijk zijn.

Over de financiering van zo'n groot onderzoek is niets bekend. "Wij hebben een besluit genomen, maar over hoe, wat met wie of op welke wijze is nog niet gesproken. Dat is nog een onderwerp van studie", aldus het NOC*NSF. Of het een sportbreed onderzoek wordt of over sporters an sich, is al evenmin duidelijk, geeft de sportkoepel toe. "Daarover is nog overleg nodig." Het ministerie van VWS laat weten een onderzoek in ieder geval toe te juichen.