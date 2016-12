Door: Christoph Schmidt − 23/12/16, 14:21

© Sander de Wilde. Cecilia Malmström, Europees Commissaris van handel

Handelsakkoord De Europese Unie staat op het punt een handelsakkoord te sluiten met Japan. Na bijna vier jaar onderhandelen kan zo'n overeenkomst 'begin volgend jaar' rond zijn, zegt Europees Commissaris Cecilia Malmström (Handel) morgen in een interview met deze krant.

Japan zou weinig trek hebben in de modernisering van een arbitragesysteem zoals de EU dat is overeengekomen met Canada

Het beoogde EU-Japan-vrijhandelsverdrag moet een van de grootste worden wereldwijd, in een tijd dat zulke internationale akkoorden onder grote politieke en maatschappelijke druk staan. De EU en Japan zijn samen goed voor meer dan een derde van de wereldeconomie.



De laatste rimpelingen in het overleg draaien om Japanse auto's en Europese landbouwproducten. Beide partijen willen dat de ander zich daarvoor meer openstelt. Ook zijn er vraagtekens over de investeringsbescherming, een gevoelig punt in vrijhandelsverdragen tegenwoordig. Japan zou weinig trek hebben in de modernisering van een arbitragesysteem zoals de EU dat is overeengekomen met Canada in het Ceta-verdrag.



Mocht het na de jaarwisseling inderdaad tot een principeakkoord komen met Japan, dan zal het nog vele jaren duren voordat het van kracht wordt. Tussen de eerste handtekeningen onder Ceta en de definitieve bekrachtiging door alle EU-landen zaten ruim twee jaar, en nog steeds is het hele goedkeuringsproces niet afgerond.

Nieuwe kansen

Overleg tussen Brussel en Tokio speelde zich af in schaduw van andere handelsakkoorden. 'Deal met Japan echt geen geheim, hoor'.

Dergelijke ratificaties zullen naar verwachting alleen maar ingewikkelder worden. In een toonaangevend oordeel over het EU-handelsverdrag met Singapore kende het Europees Hof van Justitie woensdag een belangrijke ratificatierol toe aan de lidstaten, bovenop de EU-instituties. Het handelsoverleg tussen Brussel en Tokio heeft zich sinds maart 2013 in stilte voltrokken, in de schaduw van Ceta en de stroeve TTIP-onderhandelingen tussen de EU en de Verenigde Staten.



Maar de Europese Commissie is er al die tijd open over geweest, onderstreept Malmström. "Die deal met Japan is echt geen geheim, hoor. We brengen geregeld verslag uit. Overal waar ik kom, vraag ik: 'wil echt niemand iets weten over Japan?' De vragen gingen alleen over TTIP." De aankomende Amerikaanse president Donald Trump heeft nog niets gezegd over TTIP, maar is wel van plan het onder Barack Obama afgesloten TPP-akkoord met elf landen rond de Stille Oceaan in te trekken. Japan was een van die landen.



Deze verwachte terugtrekkende beweging van de regering-Trump op internationaal handelsgebied biedt kansen voor Europa, erkent Malmström. "We geloven nog steeds dat handelsakkoorden goed zijn en het sluiten van grenzen en het bouwen van muren niet. Dus mochten de Verenigde Staten een tijdje afwezig zijn op dat podium, dan is dat voor ons geen reden om te stoppen."



De Zweedse Eurocommissaris constateert sinds de verkiezing van Trump dat andere landen zich beginnen af te wenden van de VS als potentiële economische bondgenoot en meer naar de EU gaan kijken. "Sommige landen hebben te kennen gegeven dat ze de inspanningen willen opvoeren met ons, zoals Mexico en Japan. Die zijn inderdaad gretig. We intensiveren de gesprekken."