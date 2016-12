Redactie − 23/12/16, 12:26

© Anp. Een airbus van Afriqiyah Airways, archiefbeeld.

Vliegramp Een Libisch vliegtuig met 118 inzittenden is vanmorgen uitgeweken naar Malta. Premier Joseph Muscat zei op Twitter dat het om een 'mogelijke kapingssituatie' gaat.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM)

Het zou gaan om een Airbus van Afriqiyah Airways die een binnenlandse vlucht uitvoerde in Libië. Het toestel was op weg naar de hoofdstad Tripoli, maar week vlak voor het landen uit. Het vliegtuig staat inmiddels stationair op het vliegveld in Malta, zo'n vijfhonderd kilometer noordelijker.



Volgens lokale media, onder meer de Times of Malta, zouden een of twee kapers dreigen het vliegtuig op te blazen. Een van hen zou in het bezit zijn van een handgranaat. Premier Joseph Muscat zei op Twitter dat 'veiligheidstroepen paraat staan'. Te zien is hoe soldaten zich om het vliegtuig heen bewegen.



Malta en Libië hebben op politiek niveau al contact gehad. Er zou inmiddels met de kapers worden onderhandeld. Volgens Reuters zouden alle 111 passagiers veilig het toestel kunnen verlaten als de eisen van de kapers worden ingewilligd. De crew zou wel aan boord moeten blijven.