Redactie − 23/12/16, 13:59

© reuters. Passagiers verlaten het toestel op Malta.

Kaping Een Libisch vliegtuig met 118 inzittenden is vanmorgen uitgeweken naar Malta. Het bleek een om kaping te gaan, die rond 16.00 uur met een sisser afliep toen de twee gijzelnemers zich overgaven. Dat heeft de premier van Malta, Joseph Muscat, gemeld op Twitter. Er zijn nog geen berichten van gewonden.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM)

Een Airbus van Afriqiyah Airways, die een binnenlandse vlucht uitvoerde in Libië, week vanmorgen uit naar het vliegveld in Malta. Het toestel was op weg naar de hoofdstad Tripoli, maar werd in de lucht gekaapt door twee gijzelnemers.



Vlak voor het toestel zou moeten landen in Tripoli had de piloot nog contact met de Libische luchtsverkeersleiding. Hij meldde dat het toestel gekaapt was en dat ze zouden doorvliegen. Een poging alsnog te landen werd niet getolereerd door de kapers.



Lokale media, onder meer de Times of Malta, berichtten dat de twee kapers het vliegtuig dreigden op te blazen. Een van hen zou in het bezit zijn van een handgranaat. Te zien was hoe militairen paraat stonden om het vliegtuig te bestormen.



Dat bleek uiteindelijk niet nodig. Na onderhandelingen met de gijzelnemers werden even voor 14.00 uur de eerste passagiers vrijgelaten, en een uur later verschillende crewleden. Uiteindelijk bleken de onderhandelingen ook te leiden tot de overgave van de twee kapers. Over het waarom van hun actie is nog niets bekend.