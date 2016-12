Jenny Velthuys − 23/12/16, 20:50

© anp. Donald Trump samen met Benjamin Netanyahu.

Israël De Veiligheidsraad van de VN heeft vrijdag in New York de resolutie aanvaard waarin Israël wordt gevraagd te stoppen met het bouwen van nederzettingen op bezet Palestijns grondgebied. De afgevaardigde van de Verenigde Staten onthield zich van stemmen, ondanks inspanningen van Donald Trump.

In de resolutie wordt een onmiddelijke stop geëist op de bouw van nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem. Bovendien benadrukt de resolutie dat de al bestaande Joodse nederzettingen 'niet legaal erkend kunnen worden'.



Volgens het internationaal recht zijn alle Joodse gemeenschappen op de Westelijke Jordaanoever illegaal, maar Israël ziet dat anders. Tenzij Palestijnen met geldige eigendomspapieren aanspraak maken op een stuk grond, mogen kolonisten zich daar vestigen, aldus Israël. Op dit moment werkt de Israëlische regering bovendien aan een wetsvoorstel om illegale nederzettingen alsnog te legaliseren.



De resolutie werd in eerste instantie ingediend door Egypte, maar de Israëlische premier Netanyahu riep de Verenigde Staten daarna publiekelijk op de resolutie met een veto te blokkeren. Amerika vetoot traditioneel resoluties waarin kritiek op de politiek van Israël staat, omdat volgens hen de gespannen situatie tussen Israël en de Palestijnen alleen met dialoog kan worden opgelost. Een resolutie kan alleen aangenomen worden als minstens negen landen voor stemmen en mag niet worden gevetood door de Verenigde Staten, Frankrijk, Rusland, Groot-Brittannië of China.

Telefoontje

CNN meldde voor de stemming al dat Obama deze keer hoogstwaarschijnlijk niet van plan was aan Netanyahus verzoek te voldoen. Dat was tegen het zere been van de Israëlische premier, die daarom naar een Amerikaan stapte van wie hij wist dat hij Israël wel zou steunen: Donald Trump.



De New York Times wist te melden dat Netanyahu het team rond Trump benaderde zodra signalen binnenkwamen dat de VS onder Obama geen veto zouden uitspreken. Volgens Netanyahu bedreigde de resolutie van Egypte de vrede. "Vrede komt er niet door VN-resoluties, maar alleen door directe onderhandelingen door de partijen", zei hij.



Hoewel Trump officieel nog geen president is, besloot hij zich toch met de resolutie te bemoeien. Zowel Trump als de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi bevestigden dat beide leiders elkaar donderdag hebben gesproken via de telefoon, aldus Reuters. Vrijdag zei de woordvoerder van al-Sisi dat de twee hadden afgesproken dat Trump een 'kans moet krijgen de situatie te tackelen'. Egypte trok de resolutie voor onbepaalde tijd in.

Toch ingediend

Vandaag werd de resolutie alsnog ingediend, maar nu door Nieuw-Zeeland, Maleisië, Venezuela en Senegal. Veertien van de vijftien leden van de raad stemden voor. De Verenigde Staten beschermden Israël nu niet door hun veto uit te spreken, maar onthielden zich van stemming. Dit wordt gezien als een laatste actie van president Obama, die een moeizame relatie had met Netanyahu.



Het is voor het eerst in bijna acht jaar dat de VN-organisatie een resolutie aanneemt over Israël en de Palestijnen. Israël zal hoogstwaarschijnlijk geen gehoor geven aan de oproep. Een hooggeplaatste Israëlische overheidsmedewerker zei gisteren al dat er 'nul procent kans' was dat de Israëlische regering de maatregel zou gehoorzamen.



Toch wordt het aannemen van de motie gezien als meer dan slechts een symbolisch gebaar. Het verankert officieel de afkeuring van de internationale gemeenschap van de bouw van illegale Israëlische nederzettingen en zou de Palestijnen kunnen helpen als ze in de toekomst protest willen aantekenen tegen Israël.