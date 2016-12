23/12/16, 10:39

© anp. Kaarsen en bloemen in de buurt van de plek waar een vrachtwagen inreed op een kerstmarkt in Berlijn.

De hoofdverdachte van de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn is doodgeschoten in een voorstad van Milaan. Dat meldt de Italiaanse minister van binnenlandse zaken, Marco Minitti, in een persconferentie.





Anis Amri zou met de trein van Parijs naar Milaan zijn gereisd. Liep in Milaan rond. Politie vroeg om z'n papieren, hij begon te schieten. — Pauline Valkenet (@PaulineValkenet)

De terreurverdachte is om 03.00 uur vannacht bij een treinstation in Sesto San Giovanni staande zijn gehouden door de politie omdat hij zich verdacht gedroeg. Toen de man om zijn legitimatie werd gevraagd, zou hij het vuur hebben geopend. Bij het vuurgevecht raakte een agent gewond en kwam de verdachte om het leven.



De vingerafdrukken van de doodgeschoten man komen overeen met die van Anis A. Zijn identiteit is door de autoriteiten vastgesteld. "De doodgeschoten man is zonder twijfel de verdachte van de aanslag in Berlijn", zei Minitti. Het Duitse OM zegt contact te hebben met de collega's in Italië.



De agent is zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De minister heeft inmiddels met de agent gesproken. Hij is niet geraakt in vitale organen en zal vermoedelijk overleven.



Dit bericht wordt aangevuld.