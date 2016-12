22/12/16, 20:57 − bron: ANP

© afp. Volgens de VN verblijven nog duizenden mensen in Aleppo.

Syrische staatsmedia en het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten melden dat de evacuatie van Oost-Aleppo is voltooid. De laatste rebellen en burgers zouden zijn vertrokken. De VN schat dat nog duizenden mensen achterblijven in de stad.

De afgelopen dagen konden tienduizenden mensen het belegerde en kapotgeschoten stadsdeel verlaten door middel van door Rusland en Turkije begeleidde buskonvooien. Volgens de VN hebben 35.000 mensen op die manier de stad verlaten.



Het Syrische leger meldt dat Aleppo nu weer helemaal onder controle is en beloofde dat de veiligheid daarmee zal terugkeren.



Oost-Aleppo was vier jaar lang in handen van diverse rebellengroepen, van min of meer gematigde islamisten tot extremistische jihadisten. Met steun van Rusland en Iran heeft het leger van president Assad de stad heroverd.



Beelden van de vernietiging die de bombardementen en de strijd teweegbrachten schokten de wereld. Duizenden burgers lieten het leven door het oorlogsgeweld in de grootste stad van Syrië.



Met veel moeite kwam uiteindelijk een afspraak over evacuatie tot stand, die deze week in het honderd dreigde te lopen door rebellen die bussen uit Idlib in brand staken. Strijders en hun familieleden zijn naar rebellengebied buiten de stad gebracht. De stad Idlib, zo'n 50 kilometer verderop, is het eerstvolgende bolwerk waar opstandelingen nog de dienst uitmaken.



VN-gezant Staffan de Mistura waarschuwde donderdag nogmaals dat Idlib 'het volgende Aleppo' kan worden. Alleen een landelijk staakt-het-vuren kan meer bloedvergieten voorkomen, zei hij. President Assad reageerde dat de oorlog nog lang niet over is, en dat zijn troepen hun opmars voortzetten naar andere door rebellen bezette gebieden in Syrië.