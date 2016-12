22/12/16, 19:34 − bron: Redactie

© ap. Trump wil het nucleaire arsenaal van de VS aanpakken.

Donald Trump wil als president van de Verenigde Staten het nucleaire arsenaal van het land flink 'uitbreiden en versterken', zei hij donderdag op Twitter.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Thu Dec 22 00:00:00 MET 2016

Dat moet het land doen totdat de wereld 'tot zijn zinnen komt met betrekking tot kernwapens", schreef Trump, die op 20 januari begint aan zijn vierjarige ambtstermijn. Als hij zijn uitgesproken voornemen uitvoert, zou dat een breuk betekenen met het beleid van de afgelopen tientallen jaren.



Trumps voorganger Ronald Reagan stelde in 1982 voor het aantal kernwapens juist gestaag te verminderen. Negen jaar later tekenden de VS en Rusland er voor het eerst een verdrag over, het Strategic Arms Reduction Treaty (START).



De tweet van Trump over zijn visie op het Amerikaanse kernwapenbeleid volgt op een ontmoeting die hij woensdag had met meerdere generaals van de Amerikaanse luchtmacht. Vermoedelijk kwamen tijdens dat gesprek ook de beschikbaarheid van de Amerikaanse kernwapens ter sprake.



De tweet van Trump roept onder deskundigen de vraag op of de aankomend president van de VS ambieert de Amerikaanse voorraad kernkoppen uit te breiden, of dat hij simpelweg het nucleaire programma van het land wil moderniseren.



Tijdens zijn verkiezingscampagne stelde Trump dat de Verenigde Staten zijn 'verouderde nucleaire infrastructuur moet moderniseren'. "Ons nucleaire programma is ver achter geraakt", zei Trump tijdens het tweede debat met zijn toenmalige rivaal voor het presidentschap, Hillary Clinton.



"(...) Onze overheid zou dat niet moeten hebben laten gebeuren. We zijn oud, we zijn moe. We zijn uitgeput op nucleair gebied. Een zeer ernstige zaak."



Experts schatten dat het Amerikaanse nucleaire arsenaal bestaat uit 7100 kernwapens. Het aantal van Rusland, dat vandaag ook aankondigde zijn voorraad nucleaire wapens uit te breiden, wordt geschat op 7300.



Vertrekkend president Obama en zijn toenmalige Russische ambtgenoot Medvedev tekenden in 2010 in Praag een nieuw verdrag om het aantal operationele kernwapens en het aantal lanceerinstallaties verder te verminderen.



Beide landen hebben afgesproken om aan het einde van de looptijd, in 2020, nog maximaal 1550 inzetbare kernkoppen te hebben. Dat zijn er nog altijd ruimschoots voldoende om de wereld te vernietigen. Andere landen die kernwapens bezitten zijn China, Frankrijk, Groot-Brittannië, India, Pakistan, Noord-Korea en hoogstwaarschijnlijk Israël.