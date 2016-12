Redactie − 22/12/16, 16:01

© anp. Passagiers op Rotterdam Centraal, archiefbeeld.

Rechtszaak Treinmachinisten mogen morgen niet gaan staken. Dat heeft de rechter in Breda vanmiddag beslist. Volgens de rechter is het veiligheidsrisico te groot.

#Uitspraak: rechter in Breda verbiedt staking NS-medewerkers van morgen. Hoofdzakelijk vanwege veiligheidsrisico's — Rechtbank ZWB (@Rechtbank_ZWB)

De rechter oordeelt dat de staking op dit moment nog te vroeg komt. Partijen zijn nog in gesprek. Bovendien is er sprake van een risico voor de veiligheid als grote mensenmassa's op onder meer perrons bij elkaar staan. Het recht op staken is tot 6 januari opgeschort.



Vakbond VVMC had de staking begin deze week aangekondigd. De vakbond voert actie tegen het feit dat machinisten vaak op een vast traject worden ingezet. Dit noemen ze een 'rondje om de kerk'. Het was de bedoeling dat de machinisten met standplaats Amsterdam, Rotterdam of Hoofddorp tot 11.00 uur het werk neer zouden leggen.



Volgens de NS zou dat leiden tot veel overlast in bijna de gehele randstad. De uitspraak van vandaag is daarom 'goed nieuws'. "Anders hadden onze reizigers morgen grote hinder ondervonden. Wij zullen het gesprek met de bonden over dit onderwerp vervolgen."



De VVMC reageerde teleurgesteld, en wil eerst de uitspraak bestuderen. "In elk geval gaan we knokken voor goede werkpakketten", zei bestuurder Wim Eilert tegen het Anp.



De NS zei gisteren de staking nog 'voorbarig' te vinden. Volgens het spoorbedrijf was er nog ruimte voor overleg. Daarom stapte de NS naar de rechter om die te laten bepalen of de aangekondigde actie wel binnen het stakingsrecht past.