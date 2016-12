Redactie − 22/12/16, 14:50 − bron: ANP

© anp. Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken.

De Tweede Kamer is vandaag akkoord gegaan met verlenging van de missie in Mali. Wel houden de partijen een slag om de arm. De Duitse Bondsdag moet namelijk eind januari nog instemmen met het sturen van helikopters die de Nederlandse toestellen gaan vervangen.

De Duitse helikopters zijn vooral nodig voor medische evacuaties. Minister Bert Koenders van buitenlandse zaken gaf aan geen militairen te sturen zonder deze capaciteit. Het kabinet gaat ervan uit dat de Duitse parlementariërs akkoord gaan met het besluit van de regering-Merkel om de helikopters te sturen.



Minister Jeanine Hennis van defensie beloofde dat er een "naadloze overgang" zal komen met de Duitsers voor de medische evacuaties. Eerst vertrekken de vier Nederlandse Apache gevechtshelikopters. Daarna is het streven om de drie Chinook transporthelikopters op uiterlijk 1 mei terug te laten terugkeren.



Eerst vertrekken de vier Nederlandse Apache gevechtshelikopters. Daarvoor in de plaats komen dan Duitse NH90 transporthelikopters die medische evacuaties verzorgen. Daarna is het streven de drie Chinook transporthelikopters uiterlijk 1 mei terug te laten terugkeren. Hun plaats wordt vervolgens ingenomen door Duitse Tiger gevechtshelikopters.

Onenigheid

De Tweede Kamer ruziede het afgelopen jaar flink over de missie in Mali. De VVD zag niets in verlenging, terwijl de PvdA juist graag door wilde. Vooral Koenders, tot 2014 gezant voor de Verenigde Naties in Mali, hecht er waarde aan dat westerse landen bijdragen aan VN-missies in Afrika.



De VVD wilde juist graag dat de helikopters terugkwamen omdat de Nederlandse piloten door de inzet in Mali te weinig oefenen. Ook eisen de klimatologische omstandigheden in Mali veel van het materiaal.



Nederland levert sinds april 2014 een bijdrage aan de missie en zal tot eind volgend jaar met 290 militairen in Mali aanwezig zijn.