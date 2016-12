Redactie − 22/12/16, 14:16

© afp. De Japanse premier Abe, hier rechts, tekent de overeenkomst.

Teruggave Amerika heeft Japan een deel teruggegeven van Okinawa, een Japans eiland waar het Amerikaanse leger nog veel militair terrein bezit. De overeenkomst werd gisteren ondertekend. Voor eilandbewoners gaat het lang niet ver genoeg, want de Amerikaanse aanwezigheid blijft toch nog groot.

© ap. De overeenkomst zorgde niet voor minder protest op Okinawa.

Het gebied dat is teruggegeven, beslaat ongeveer vierduizend hectare. Daarmee wordt het terrein dat Amerika nog bezit met 17 procent verkleind. Het is de grootste teruggave van land door Amerika aan Japan sinds 1972. Dat lijkt goed nieuws voor de inwoners van het eiland, maar zij hebben liever dat de troepenmacht van zo'n 25.000 militairen helemaal verdwijnt van Okinawa.



Amerika, dat Okinawa ziet als spil in de Amerikaanse aanwezigheid in dat deel van de wereld, heeft een groot oefenterrein op het eiland, en verschillende bases. Ook belangrijk zijn de zes helipads, lanceerterreinen voor helikopters die Amerika er laat opstijgen. Amerika geeft weliswaar een deel van het oefenterrein terug, maar behoudt de controle over die landingsplekken.



Dat is precies wat steekt bij de bevolking van het eiland. Zij vrezen voor onwenselijke situaties en wijzen daarbij naar vorige week, toen een gloednieuw vliegtuig van de Amerikaanse luchtmacht neerstortte en terechtkwam in de zee ten zuidoosten van het eiland.



"De overdracht is niet genoeg. Amerika blijft met vliegtuigen actief en we vrezen meer crashes in bevolkt gebied", zei ondervoorzitter Kouji Ida van de regeringsorganisatie die de banden met de Amerikanen onderhoudt tegen CNN.

Open wond

© afp. Een Amerikaanse Osprey stijgt op vanuit de marinebasis op Okinawa. Vorige week stortte zo'n toestel neer.

De Amerikaanse aanwezigheid in Okinawa is al tientallen jaren een open wond voor de Japanse regering. Het eiland kent een bloedige geschiedenis. Op het 'Normandië van Azië' braken de geallieerden in april 1945 door de linies van de Japanse troepen. Er stierven tienduizenden mensen. Na de Tweede Wereldoorlog kwam Okinawa in handen van de Amerikanen. Zij gaven het eiland in 1972 gedeeltelijk terug aan Japan, op voorwaarde dat de Amerikaanse aanwezigheid getolereerd werd.



De afgelopen jaren is diverse malen gedemonstreerd tegen de Amerikaanse troepen. In 2010 leidde protest tegen de bases zelfs tot de val van toenmalig premier Yukio Hatoyama. Hij had beloofd de Amerikaanse bases te sluiten, maar kwam daar na zijn verkiezing op terug. De Japanse bevolking pikte het niet, en Hatoyama moest het veld ruimen. Sindsdien steekt het protest een paar keer per jaar weer de kop op.



De huidige Japanse premier Abe stelde zijn politieke lot daarom gisteren niet in de waagschaal. Hij zei bij de overdracht in Tokyo slechts dat hij 'wil samenwerken met Amerika om de regionale stabiliteit te waarborgen'.