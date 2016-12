Redactie − 22/12/16, 10:40 − bron: ANP

© anp. Sylvana Simons kreeg met name via internet doodsbedreigingen en grove beledigingen over haar heen.

Zeker tien mensen worden door het Openbaar Ministerie vervolgd voor het beledigen en bedreigen van Sylvana Simons. Dat zei hoofdofficier van Justitie Theo Hofstee tegen AT5. Het is de bedoeling dat deze mensen begin volgend jaar voor de rechter verschijnen, zei Hofstee.

Volgens Hofstee worden alleen de ernstige gevallen vervolgd. Het gaat om mensen die zich volgens het OM schuldig gemaakt aan ernstige beledigingen of doodsbedreigingen.



Simons, kandidaat-Kamerlid voor de politieke partij DENK, kreeg met name via internet doodsbedreigingen en grove beledigingen over haar heen. Onlangs werd een man gearresteerd die een variant van carnavalsnummer Oh Sylvana had gemaakt. In de video was Simons onder meer opgehangen aan een boom te zien. De man meldde zich uiteindelijk zelf bij de politie.



Simons deed in mei van dit jaar aangifte bij de politie en het dossier is nu overgedragen aan het OM, zei Hofstee. "Er is een vrij groot aantal mensen waarvan wij vinden dat ze strafbaar hebben gehandeld. Bijvoorbeeld door het uiten van bedreigende of discriminerende taal.''



Hoeveel mensen er precies vervolgd worden, maakt de hoofdofficier niet bekend. "Het zijn er zeker meer dan tien.'' De personen die de ernstigste uitlatingen hebben gedaan, moeten voor de rechter komen. Andere zaken worden volgens het OM op een andere wijze worden afgedaan, bijvoorbeeld door het opleggen van een geldboete of taakstraf.



Hofstee hoopt dat deze zaken in het eerste kwartaal van volgend jaar worden afgehandeld.