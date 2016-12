22/12/16, 09:14 − bron: ANP

© epa. Gevel van Monte dei Paschi.

Reddingsplan De noodlijdende Italiaanse bank Monte dei Paschi di Siena lijkt er niet in te slagen een interventie door de Italiaanse overheid te voorkomen. De bank heeft vijf miljard euro nodig om overeind te blijven, maar zei vandaag dat slechts 2.45 miljard euro is opgehaald.

De aandelen lagen sinds begin deze week voor het grijpen, maar niemand wil investeren in een bank die op omvallen staat. De beoogde sleutelspeler, een partij uit Qatar, trekt zijn handen nu van de bank af, zeiden bronnen binnen de bank gisteren tegen Reuters en de Financial Times.



De bank laat volgens persbureau AP morgen weten of het plan slaagt. Maar volgens Italiaanse media praat de Italiaanse regering donderdagavond over een mogelijke nationalisering, waarbij de overheid volgens ingewijden een belang van minstens 50 procent in de bank zou nemen.



Met de naderende staatsredding gaat Italië in tegen de Europese regels, die voorschrijven dat een staat een bank alleen mag helpen als ook aandeelhouders en spaarders met meer dan honderdduizend euro op de rekening meebetalen aan de redding. Italië wilde dat niet, omdat de spaarders vooral kleine spaarders of gepensioneerden zijn. Daarom zoekt het land de toevlucht tot een sluiproute: een regel waarin wordt bepaald dat in 'uitzonderlijke gevallen' Italië mag helpen.



De Italiaanse regering is al akkoord met een 'noodfonds' van twintig miljard euro. De nieuwe premier van het land, Paolo Gentiloni, heeft gezworen de bank niet te laten vallen, uit vrees dat dan ook andere banken omvallen.



Bij de bank, de op twee na grootste van Italië en de oudste ter wereld, komt de bodem van de geldkist inmiddels sneller dan gedacht in zicht. Over vier maanden is het geld op, aldus de bank gisteren. De aandelen van de bank daalden ook gister weer met ruim 10 procent.



De uitwerking van het definitieve plan kan volgens zakenkrant Il Sole 24 Ore nog maanden op zich laten wachten. In de tussentijd kan Monte dei Paschi wel met staatsgaranties overeind worden gehouden, aldus de krant.