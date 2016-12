Redactie − 21/12/16, 22:30

© anp. De winnaars op het podium, met (VLNR) Ilse Paulis en Maaike Head, Jan Lammers, Liesette Bruinsma, Sanne Wevers, Vincent Wevers en Esther Vergeer tijdens het NOC*NSF Sportgala 2016.

Het is een mooie bekroning op wat meestal al een prachtig jaar was voor de sporters. Op het Sportgala in de RAI in Amsterdam werd vanavond bekend gemaakt welke sporters door sporters werden verkozen tot de toppers van 2016. Formule 1-coureur Max Verstappen en turnster Sanne Wevers waren de beste man en vrouw. De carrièreprijs ging dit jaar naar rolstoeltennister Esther Vergeer, een icoon van de gehandicapte sport.

Sportman van het jaar: Max Verstappen

© anp. Formule 1-coureur Max Verstappen spuit een fles champagne leeg op het podium van de Grand Prix van Spanje.

Formule 1-coureur Max Verstappen is sportman van het jaar vanwege zijn opvallende prestaties in de autosport. Voetbaltrainer en oud-international Frank de Boer overhandigde de bijbehorende Jaap Eden Trofee aan voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers, die hem in ontvangst nam voor de afwezige Verstappen. De negentienjarige Limburger is de eerste autosporter in Nederland die de eretitel mag dragen.



Verstappen was dit jaar de sensatie in de Formule 1. Hij won als eerste Nederlander en jongste coureur aller tijden op achttienjarige leeftijd een grand prix. Behalve met zijn winst in de Grote Prijs van Spanje bracht hij de autosportfans in vervoering met spraakmakende inhaalacties in zijn bolide van Red Bull. Met als summum de inhaalrace in de kletsnatte Grand Prix van Brazilië langs dertien concurrenten.



Verstappen reageerde via een videoboodschap verheugd op de toekenning. "Ik ben zeer vereerd, helaas kon ik zelf niet aanwezig zijn. Het was een supermooi seizoen met vele hoogtepunten. Met natuurlijk de overwinning in Barcelona. Dat was een heel speciaal moment. Ook al omdat ik daar enkele weken eerder Johan Cruijff nog heb mogen ontmoeten", vertelde Verstappen, die op vakantie is. "Drink er eentje op mij", sprak hij tot de sporters in de RAI.

Sportvrouw van het jaar: turnster Sanne Wevers

© anp. Sanne Wevers.

Turnster Sanne Wevers (25) won de trofee voor Sportvrouw van jaar met haar gouden olympische oefening. Nooit eerder wist een Nederlandse turnster olympisch goud op de balk te behalen.



Haar concurrenten in de verkiezing waren zeilster Marit Bouwmeester, wegwielrenster Anna van der Breggen, baanwielrenster Elis Ligtlee, openwaterzwemster Sharon van Rouwendaal en atlete Dafne Schippers.

Fanny Blankers-Koen Carrièreprijs: Esther Vergeer

© epa. Esther Vergeer.

Voormalig rolstoeltennisster Esther Vergeer werd gelauwerd voor haar imposante sportloopbaan. De 35-jarige Woerdense ontving de prijs die is bestemd voor de allergrootste Nederlandse sportlegendes. Oud-wielrenner Joop Zoetemelk, die de oeuvreprijs vorig jaar won, overhandigde haar de bijbehorende plaquette.



Vergeer stopte in 2013 na een ongeslagen reeks van 470 tennispartijen. Ze was meer dan tien jaar de beste van de wereld in haar sport en groeide uit tot een icoon van de gehandicaptensport die zelfs wereldfaam vergaarde.



Vergeer won grandslams, zeven keer paralympisch goud, wereldtitels, nationale titels en twee keer de prestigieuze Laureus Award voor beste gehandicapte sporter ter wereld. Ze werd vijf keer gekozen tot Paralympisch sporter van het Jaar



Vergeer richtte in 2004 haar eigen foundation op, die kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking stimuleert tot sporten, en ze is ambassadrice van vele stichtingen en goede doelen.

Sportploeg van het jaar: roeisters Paulis en Head

© epa. Maaike Head en Ilse Paulis.

De roeisters Maaike Head en Ilse Paulis zijn woensdag gekozen tot Sportploeg van het Jaar. Oud-schaatskampioene Marianne Timmer overhandigde de bijbehorende Jaap Eden Trofee.



Head en Paulis veroverden op de Olympische Spelen de gouden medaille in de lichte dubbeltwee. Dat was de ultieme bekroning, omdat ze op het WK van vorig jaar slechts als veertiende eindigden. Van opgeven was geen sprake, zelfs niet toen Head tijdens de voorbereiding op de olympische kwalificatiewedstrijd twee ribben brak. Het duo wist zich uiteindelijk soeverein voor Rio te plaatsen, won ook alle andere wedstrijden, waarvan een zelfs in een wereldrecord.



"Het is mooi om waardering te krijgen van collega-sporters", zei Head nadat ze de trofee in ontvangst had genomen. "We zijn hier onder sporters, die jaar in jaar uit alles geven. Dit doet ons veel." Paulis dankte coaches, familie en vrienden. "Zonder hen was dit niet gelukt. De aanhouder wint, dat is weer eens gebleken. Het was een prachtig jaar."

Coach van het jaar: Vincent Wevers

© ap. Vincent Wevers met zijn dochter Sanne bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

Turncoach Vincent Wevers, die zijn pupil en dochter Sanne olympisch kampioen op de balk zag worden in Rio, kreeg de prijs voor Coach van het jaar uit handen van oud-bokser Lucia Rijker tijdens het Sportgala in Amsterdam. Hij verkreeg de voorkeur boven Giovanni Guidetti (volleybal) en Marcel Wouda (openwaterzwemmen).



"Een heel bijzondere eer", noemde Wevers zijn verkiezing. Hij bedankte met name zijn dochters Sanne en Lieke Wevers, met wie hij in 2008 begon aan een lang traject dat uitmondde in een succesvol olympische optreden in Rio. "Je zult maar het geluk hebben dat je elke dag mag trainen met twee van zulke topsporters. Ik heb dan dubbel geluk omdat ik hun vader mag zijn."



Wevers en zijn dochters trainden aanvankelijk bij Bosan TON in Almelo, maar weken na een conflict uit naar Heerenveen. Hij is in dienst bij gymnastiekbond KNGU als trainer/technisch adviseur vrouwenturnen.

Paralympisch sporter van het jaar: zwemster Liesette Bruinsma

© anp. Liesette Bruinsma.

Liesette Bruinsma, goed voor twee gouden medailles in Rio, werd gekozen uit veertien genomineerden. De bijbehorende Jaap Eden Trofee werd uitgereikt door vice-premier Lodewijk Asscher.



Bruinsma maakte in mei haar debuut op een internationaal toernooi. Daarna ging het snel met haar. Tijdens de EK in Funchal deed de 15-jarige van zich spreken door met drie gouden, een zilveren en een bronzen medaille naar huis te gaan. In Rio werd de blinde Friezin de meest succesvolle Nederlandse Paralympiër met in totaal vijf medailles: goud op de 200 meter wisselslag en 400 meter vrije slag, zilver op de 100 meter schoolslag en brons op de 50 en 100 meter vrije slag.



"Het is moeilijk sporters met elkaar te vergelijken, er zijn heel veel goede prestaties geleverd in Rio", vertelde Bruinsma na het ontvangen van de trofee. Ze bedankte coaches en familie en vooral ook haar vader. "Hij heeft me heel vaak om half vijf 's morgens naar het zwembad moeten brengen."