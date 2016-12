Redactie − 22/12/16, 11:53

© ANP.

Een actie begonnen door een zesjarig ongeneeslijk ziek jongetje in het Glazen Huis in Breda is door Nederland omarmd. Inmiddels heeft het initatief van de jongen, nagels lakken, een half miljoen euro opgebracht. Dat is het grootste bedrag in de geschiedenis van 3FM's Serious Request dat ooit door één initiatief bijeen is gebracht.

Tijn lijdt aan hersenstamkanker (DIPG), een zeldzame ziekte die jaarlijks bij vijftien tot twintig kinderen wordt vastgesteld. Genezing is uitgesloten; hij heeft nog een jaar te leven. Samen met zijn ouders besloot hij zich in te zetten voor de jaarlijkse inzamelingsactie Serious Request van NPO 3FM.



Wie geld doneert kan zijn of haar nagels laten lakken door Tijn via een gat in het glas van het Glazen Huis. Zijn initiatief zorgde niet alleen voor lange rijen voor het Glazen Huis, maar zorgde ook op internet voor een ware hype. Talloze foto's voorzien van #heelhollandlakt lieten de nagels zien van mensen die ook een bedrag hadden overgemaakt naar 3FM.



Ook veel bekende Nederlanders lopen nu rond met kleurige nagels. Er verschenen foto's van Marco Borsato,dj Armin van Buren, dj Hardwell, Dorian van Rijsselberghe, PVV-leider Geert Wilders en Nick Schilder van Nick & Simon. Via sociale media daagden ze collega's en volgers uit het voorbeeld te volgen of geld te geven.



3FM Serious Request begon zondagavond toen de dj's Frank van der Lende en Domien Verschuuren zich lieten opsluiten in het Glazen Huis in Breda. Het is de eerste keer dat geen drie maar twee dj's zes dagen lang non-stop radio en tv maken zonder te eten. Na drie dagen is in totaal 1.829.954 euro opgehaald, maakte 3FM woensdag bekend. De opbrengst van de actie gaat naar kinderen die sterven aan longontsteking.

'Nederland weten te verbinden'

Bij Serious Request zijn ze ook erg onder de indruk van Tijns initiatief. "Dit is wat Serious Request zo mooi maakt. Dat we worden meegenomen door mensen die in actie komen", zegt Basyl de Groot, zendermanager van 3FM. De zesjarige Tijn meldde zich woensdag met zijn vader bij het Glazen Huis in Breda. "We hebben keihard zitten janken met z'n allen toen de vader van Tijn het verhaal van zijn zoon vertelde. Die jongen is er volgend jaar niet meer en komt nu hier om aandacht voor anderen te vragen. Zo bijzonder."



Wat Tijn voor elkaar heeft gekregen is volgens De Groot heel bijzonder en gaat ook veel verder dan het half miljoen dat nu al is opgehaald. "Hij heeft echt heel Nederland weten te verbinden met zijn actie. Hij heeft een snaar geraakt in alle lagen en in alle hoeken en gaten. Dat is in geen geld uit te drukken."



De Groot: "Tijns boodschap is dat je er bent voor iemand anders.''

Tijn blijft zelf ook nagels lakken, zeg de zendermanager. "Dat wilde hij heel graag doen. Daarna zullen we verder zien. We hebben de eer een platform te bieden aan mensen die zich willen inzetten. Of het nu gaat om Tijn of een jongetje dat cupcakes bakt. De twee dj's zijn niet de helden, dit zijn de helden van Serious Request."