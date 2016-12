Door: Jan-Albert Hootsen − 21/12/16, 20:40

© ap. Explosies op de San Pablito vuurwerkmarkt.

Vuurwerkramp Even dacht hij dinsdagmiddag dat zijn dagen waren geteld. "Het was alsof de stad werd gebombardeerd, de ontploffingen gingen maar door", vertelt de 25-jarige Óscar Sánchez. Hij is taxichauffeur, en zijn standplaats staat op slechtse enkele honderden meters van de San Pablito vuurwerkmarkt in Tultepec, iets ten noorden van Mexico-Stad, die dinsdag in een serie enorme explosies werd verwoest. "Ze waren zo heftig dat ik dacht dat we niet meer weg zouden komen."

Van San Pablito, de grootste vuurwerkmarkt in Mexico, is na de ontploffing weinig meer over. Volgens de autoriteiten van de deelstaat Estado de México, waar Tultepec ligt, is 80 procent van de 300 kraampjes verwoest. Tenminste 31 mensen kwamen om, tientallen raakten gewond. Gisterenochtend werden nog twaalf mensen vermist. De ravage is enorm; vrijwel het hele terrein is gereduceerd tot geblakerd staal en glas. Op het parkeerterrein aan de rand van de markt staan tientallen verbrande autowrakken.



Op het rampterrein zelf zijn onderzoekers in witte pakken van de deelstaatautoriteiten druk bezig met het onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing, terwijl familieleden en vrienden van de slachtoffers wanhopig zoeken naar vermisten en antwoorden op de vraag hoe dit wéér kon gebeuren.

Schering en inslag

Vuurwerkrampen zijn schering en inslag in Mexico; in Tultepec alleen al zijn bij meer dan tien grote explosies sinds de jaren negentig 68 mensen om het leven gekomen, inlusief die op de San Pablito-markt van eergisteren. De markt zelf is meermaals door explosies verwoest; in 2005 bijna volledig, en een jaar later opnieuw, nadat de markt pas net een paar maanden weer open was.



Ook op andere plekken vinden geregeld explosies plaats. Terwijl de politie dinsdag net begonnen was met het zoeken naar overlevenden in Tultepec, vielen een dode en drie gewonden bij een explosie in een vuurwerkfabriekje in Lolotla, in de Centraal-Mexicaanse deelstaat Hidalgo.



Volgens commentatoren als Carlos Puig van Milenio Televisión, een zender in Mexico-Stad, die dinsdagavond verzuchtte dat 'we het nooit leren', heeft het steeds opnieuw gebeuren van de ontploffingen drie oorzaken: de vuurwerkgekte van de Mexicanen, gebrekkige wetgeving en handhaving daarvan, en het feit dat veel vuurwerk door clandestiene fabriekjes wordt gemaakt, waar vaak amper aan veiligheid wordt gedacht.



Vuurpijlen en knalvuurwerk worden in Mexico niet alleen afgestoken op nationale feestdagen, ook zijn er elke dag wel aan Katholieke heiligen gewijde dagen, waarbij het afsteken van vuurwerk een belangrijke traditie is. Op de San Pablito markt alleen al werd dit jaar 100 ton vuurwerk verkocht.

Illegale vuurwerkfabriekjes

De vraag is zó groot, dat in Tultepec, dat als de 'vuurwerkhoofdstad' van Mexico geldt, in woningen talloze illegale vuurwerkfabriekjes bestaan. En volgens critici doen de autoriteiten weinig om die fabriekjes op te doeken. "Het is extreem onveilig", beaamt chauffeur Óscar Sánchez, die zegt veel mensen in Tultepec te kennen die op clandestiene wijze vuurwerk maken. "Er hoef maar een vonk te ontstaan of een hele straat kan de lucht ingaan."



De San Pablito-markt opereerde echter volledig legaal en gereguleerd, en was volgens de deelstaatautoriteiten zelfs de 'veiligste vuurwerkmarkt van Latijns-Amerika'; de kraampjes stonden op enkele meters van elkaar, bij ieder kraampjes stond een ton water en alle verkopers zouden aan de regels hebben voldaan.



'Als alle verkopers de juiste vergunningen bezaten en aan alle veiligheidsmaatregelen voldeden, dan zullen de autoriteiten moeten gaan kijken of er corruptie of nalatigheid was. Of zijn de huidige regels onvoldoende?', schreef het dagblad El Universal gisteren in een hoofdredactioneel commentaar. "Het is de vraag of de tradities genoeg reden zijn om het afsteken van vuurwerk voort te zetten."