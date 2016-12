21/12/16, 19:19 − bron: ANP

Oud-wielrenster Petra de Bruin is tijdens haar loopbaan jarenlang seksueel misbruikt. Dat zegt de voormalig wereldkampioene op de weg woensdagavond in het televisieprogramma Nieuwsuur. 'Ik ben nu 54 en ik heb er nog elke dag heel veel verdriet van', aldus De Bruin, die haar verhaal nog niet eerder deed.

Op zeventienjarige leeftijd, in 1979, haalde De Bruin de wereldtitel binnen. Datzelfde jaar werd ze verkozen tot Sportvrouw van het Jaar. Tegen Nieuwsuur zegt De Bruin dat ze door meerdere mensen uit de wielerwereld is misbruikt. Dat begon toen ze minderjarig was. Met een begeleider moest ze tien jaar lang seksuele handelingen verrichten. 'Hij maakte een bezit van mijn lichaam. Niemand mocht aan mij zitten, maar hij dus wel.'



De Bruin meldde het misbruik van de begeleider, jaren nadat ze was gestopt, bij de wielerbond KNWU. Ze kreeg een vertrouwenspersoon van sportkoepel NOC*NSF toegewezen, Lisa Plat. In de gesprekken die volgende ontkende de begeleider het misbruik. 'Hij ontkende alles stelselmatig. Dat was voor Petra heel frustrerend. Dat was echt heel erg', aldus Plat tegen Nieuwsuur.

'Moedig'

Wielerbond KNWU zegt in een reactie tegen Nieuwsuur: 'Wij vinden het zeer moedig van Petra de Bruin dat zij haar verhaal vertelt. Openheid over (seksuele) intimidatie en dus het bespreekbaar maken hiervan, is moeilijk. Het is wel van groot belang om huidige en toekomstige sporters te kunnen helpen.'



De KNWU kondigde in november een onderzoek aan naar mogelijke intimidatie binnen de sport. Een onafhankelijke hervormingscommissie van de internationale wielrenunie concludeerde vorig jaar in een onderzoeksrapport dat op grote schaal sprake is van van intimidatie binnen het vrouwenwielrennen.