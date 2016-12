21/12/16, 19:15 − bron: ANP

© EPA.

De wegens verkrachting veroordeelde voormalige Israëlische president Moshe Katsav is woensdag na vijf jaar gevangenisstraf vervroegd vrijgekomen. Na het verlaten van de gevangenis stapte hij lachend en in gezelschap van zijn vrouw Gila in een gereedstaande auto.

De 71-jarige Katsav was in 2011 tot zeven jaar celstraf veroordeeld voor verkrachting van een medewerkster toen hij eind jaren negentig minister was en het lastigvallen van twee vrouwen tijdens zijn presidentschap.



Vrouwenorganisaties en vrouwelijke parlementsleden hebben zich altijd verzet tegen een vervroegde vrijlating. De autoriteiten besloten Katsav toch vrij te laten, omdat de voormalige president spijt had betuigd voor de pijn en het verdriet dat hij vrouwen heeft aangedaan. Twee eerdere verzoeken van Katsav om vervroegd te worden vrijgelaten, waren afgewezen.



De in Iran geboren Katsav was president van 2000 tot 2007.