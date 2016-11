Redactie − 30/11/16, 14:24

© reuters. Steven Mnuchin, hier bij de Trump Toren in New York.

Ministerspost Steven Mnuchin, de man die Hollywoodfilms als Avatar en X-Men financierde, heeft woensdag bevestigd dat hij onder aankomend president Donald Trump minister van Financiën wordt. Mnuchin was eerder de financiële man in het campagneteam van Trump.

De 53-jarige zakenman begon zijn loopbaan bij zakenbank Goldman Sachs, waar hij uiteindelijk partner werd. Daarna richtte hij een firma op die geld stak in de Amerikaanse kaskrakers, waarna hij in het Team-Trump terechtkwam.



In zijn eerste interview als kandidaat-minister kondigde Mnuchin tegenover CNBC de 'grootste belastinghervorming' sinds Ronald Reagans presidentschap aan. Het is volgens Mnuchin mogelijk dat de Amerikaanse economie weer met 3 tot 4 procent kan groeien. Hij stelde verschillende voorstellen voor, zoals het verlagen van de inkomstenbelasting en wordt de hypotheekrenteaftrek beperkt. Net zoals Trump is Mnuchin tegen handelsverdragen. Van Trump is bekend dat hij op dag 1 de stekker uit het handelsverdrag TPP wil trekken.



De keuze van Trump voor Mnuchin is opmerkelijk omdat hij in zijn campagne fel van leer trok tegen zakenbankiers en Goldman Sachs daarbij herhaaldelijk noemde. De Republikein schilderde de zakenbankiers af als onderdeel van een mondiale elite die 'onze arbeiders heeft bestolen'.