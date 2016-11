Redactie − 30/11/16, 12:02 − bron: ANP

© reuters. De Duitse bondskanselier Angela Merkel.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel wil volgens bronnen binnen haar partij de gesprekken over een Turks lidmaatschap van de EU bevriezen. Volgens Duitse media sprak ze zich daar dinsdagavond over uit tegenover de parlementsfractie van haar partij CDU.

Merkel zou daarmee de lijn van het Europees Parlement willen volgen, dat vorige week in ruime meerderheid de lidstaten van de EU opriep de onderhandelingen voorlopig te staken. Reden daarvoor zijn de "buitenproportionele maatregelen'' die de Turkse regering heeft genomen na de mislukte staatsgreep van afgelopen zomer.



Sindsdien zijn vele tienduizenden mensen opgepakt onder wie Koerdische parlementsleden en tienduizenden vermeende aanhangers van geestelijke Fethullah Gülen, die de couppoging vanuit de VS zou hebben georkestreerd. Ook de pers werd verder gemuilkorfd.



In het openbaar heeft Merkel zich nog niet uitgesproken over het bevriezen van de gesprekken. De Turkse president Erdogan dreigde vorige week "de grenzen open te zetten als Europa zo doorgaat''.

Nederland wil ook einde gesprekken

Ook Nederland wil een einde maken aan de gesprekken, zegde minister Bert Koenders van buitenlandse zaken vandaag de Kamer toe. Onder druk van de Tweede Kamer gaat het kabinet in de Europese Unie pleiten voor het formeel stilleggen van de toetredingsonderhandelingen van de EU met Turkije.



Voorwaarde is wel dat het voor een beperkte periode is en dat alle landen van de EU ermee eens zijn, benadrukte de bewindsman. Zijn eigen PvdA had eerder in het debat gevraagd om de gesprekken een half jaar stil te leggen om een "duidelijk signaal'' aan Turkije te geven dat de mensenrechtensituatie moet verbeteren.



Volgens PvdA-Kamerlid Marit Maij kan in die zes maanden worden gekeken of er stappen worden gezet op het gebied van mensenrechten in Turkije.



Dinsdag stemde de PvdA nog tegen een voorstel van de SP om de toetredingsgesprekken helemaal te stoppen. D66 noemde dit voorstel "juridisch geneuzel''. De VVD wil de gesprekken met Turkije niet stoppen omdat je die kunt gebruiken als "drukmiddel'', aldus Kamerlid Anne Mulder.