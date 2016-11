Redactie − 30/11/16, 10:52 − bron: AFP

© afp. Een voorstander van het vredesakkoord houdt een spandoek omhoog met 'wij willen vrede' tijdens een demonstratie voor het Colombiaanse Senaat.

Het Senaat in Colombia heeft het vernieuwde vredesakkoord met de Farc goedgekeurd. Door het oorspronkelijke vredesakkoord werd vorige maand een streep gezet na een referendum onder de Colombiaanse bevolking. Die vonden dat de deal te mild was voor het rebellenleger.

Het document van meer dan 300 pagina's werd unaniem goedgekeurd door 75 leden van het Senaat. Leden van de partij Centro Democratico, die tegen het akkoord is, weigerden te stemmen.



Het akkoord moet een einde maken aan meer dan 50 jaar conflict tussen de Colombiaanse regering en het guerillaleger van de Farc. Met het akkoord moet de Farc zich ontbinden als rebellengroep en al haar bezittingen afstaan. Wel mogen ze verder gaan als politieke partij. "De Farc kan niet voor eeuwig een guerillabeweging blijven, ze moeten hun weg naar de legaliteit uiteindelijk vinden", liet een vertegenwoordiger van de regering aan persbureau AFP weten.



Volgens de Colombiaanse president komt het nieuwe akkoord beter tegemoet aan de bezwaren die de bevolking had over de deal met de Farc. Voormalig president Alvaro Uribe, een felle tegenstander van het eerste akkoord, vindt echter dat de rebellen van de Farc alsnog te veel worden ontzien. Veel tegenstanders vinden bovendien dat er te weinig is veranderd aan het oorspronkelijke akkoord.

Geen nieuw referendum

De manier waarop het akkoord deze keer tot stand komt zorgt ook voor onvrede. De regering besloot het nieuwe akkoord niet meer opnieuw voor te leggen aan het volk. Nu het Senaat de deal heeft goedgekeurd, moet het akkoord alleen nog worden voorgelegd aan het Congres. "Een stemming van het Congres is geen goeie vervanger voor een referendum", aldus Uribe.



De Colombiaanse regering is de afgelopen vier jaar bezig geweest met onderhandelingen over het vredesakkoord. Het slepende conflict met de Farc heeft al aan minstens 260 duizend mensen het leven gekost.