30/11/16, 09:44 − bron: ANP

© epa. Vertrekkend CIA-chef John Brennan.

Als Donald Trump echt een streep wil zetten door de nucleaire deal met Iran, dan zou dat het "toppunt van domheid'' zijn volgens vertrekkend CIA-chef John Brennan. De baas van de Amerikaanse inlichtingendienst waarschuwde de volgende president van de Verenigde Staten vandaag voor de risico's in een interview met de BBC.

Tijdens de verkiezingscampagne zei Trump dat hij van het moeizaam tot stand gekomen akkoord over de nucleaire activiteiten van Iran af wil. "Ik denk dat dat rampzalig zou zijn'', zegt de CIA-baas tegen BBC. Het zou volgens hem juist de haviken in Iran in de kaart spelen. Als Iran vervolgens nieuwe pogingen gaat doen om kernwapens te ontwikkelen, kunnen andere staten volgen, vreest Brennan.



De vertrekkend chef van de CIA had meer waarschuwingen voor Trump. Zo doet hij er volgens Brennan verstandig aan om Russische beloften met de nodige scepsis te benaderen. Die zijn volgens hem in het verleden dikwijls niets waard gebleken.



Zeker als het gaat om Syrië toonde Brennan zich somber over de mogelijkheden om overeenstemming te bereiken. "Ik heb er geen vertrouwen in dat de Russen zich laten tegenhouden voordat ze zoveel tactische successen op het slagveld hebben geboekt als mogelijk is.'' Aan de andere kant hoopt ook de spionagebaas dat de relatie tussen de VS en Rusland zal verbeteren. Trump wil daar een speerpunt van maken in zijn buitenlandse beleid.



Brennan draagt binnenkort zijn ambt over aan Republikein Mike Pompeo, mits de Senaat diens kandidatuur goedkeurt. Net voordat Trump bevestigde dat hij hem zal voordragen, liet Pompeo via Twitter weten dat hij zich "erop verheugt'' om de "rampzalige deal'' met Iran terug te draaien.