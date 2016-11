Redactie − 30/11/16, 08:03 − bron: ANP

© anp. Het kantoor van Europol in Den Haag.

Geheime dossiers van Europol over terrorisme zijn langere tijd via internet toegankelijk geweest. Onder meer informatie over de Hofstadgroep was voor iedereen toegankelijk. Dat meldde televisieprogramma Zembla woensdagavond.

Europol kan niet uitsluiten dat behalve medewerkers van Zembla ook anderen toegang tot de netwerkschijf hebben gehad

Volgens Zembla gaat het om dossiers van in totaal 700 pagina's uit de periode 2006-2008 met analyses van terreurgroepen. Naast gegevens over de Hofstadgroep staan in het dossier analyses van de bomaanslagen in Madrid en worden er honderden namen en telefoonnummers in genoemd van mensen die met terrorisme in verband worden gebracht. Ook worden tal van terrorisme-onderzoeken genoemd die nooit in de openbaarheid zijn gekomen.



De redactie had ook zelf toegang tot de harde schijf. Een medewerkster van de Nationale Politie, die tot begin dit jaar bij Europol werkte, nam het dossier tegen de regels in mee naar huis en heeft daar bestanden gekopieerd naar een onbeveiligde, met internet verboden netwerkschijf. Europol heeft tegenover Zembla de fout toegegeven, zeggen de programmamakers, en spreekt van een 'ernstig incident'.



Europol heeft een onderzoek ingesteld en heeft aan Zembla laten weten dat het lek geen gevolgen heeft voor lopende onderzoeken. De organisatie kan niet uitsluiten dat behalve medewerkers van Zembla ook anderen toegang tot de netwerkschijf hebben gehad, al acht zij dat 'niet waarschijnlijk'. Europol heeft in acht lidstaten onderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen van het lek.

Gevoelige informatie

Europol werkt samen met de verschillende nationale politiekorpsen binnen de Europese Unie. Het datalek zou de uitwisseling van informatie  kunnen schaden volgens terrorisme-deskundige Jelle van Buuren van de Universiteit Leiden.



"Politiediensten die al terughoudend zijn, zouden dit incident kunnen aangrijpen om geen gevoelige informatie aan Europol te geven", aldus Van Buuren tegen Zembla. "Want Europol weet blijkbaar niet hoe ze die informatie goed moeten afschermen."



Het is mogelijk dat de mensen die in het dossier worden genoemd nog steeds onderdeel zijn van een lopend onderzoek. Zembla is daarom niet van plan om de stukken openbaar te maken.