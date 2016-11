29/11/16, 21:27 − bron: ANP

voetbal Michael van Praag blijft voorzitter van de KNVB. Hij werd vanavond voor de derde keer op rij herkozen als preses van de nationale voetbalbond.

Van Praag kreeg tijdens de bondsvergadering het vertrouwen van clubs uit het betaalde - en amateurvoetbal. De 69-jarige bestuurder gaat voor zijn laatste termijn van drie jaar. Hij volgde in 2008 Jeu Sprengers op bij de KNVB.



Afgevaardigden van prof- en amateurclubs stemden niet unaniem voor Van Praag. Hij kreeg 36 stemmen voor en één tegen. 21 afgevaardigden onthielden zich van een stem. Een tegenkandidaat voor de geboren Amsterdammer ontbrak.



,,Bedankt voor het vertrouwen dat ik heb gekregen'', reageerde Van Praag. ,,En ik weet ook wel waar die andere stemmen vandaan komen'', doelde hij op clubs uit het betaalde voetbal.



,,Ik heb dinsdagmiddag met een afvaardiging van clubs uit ere- en eerste divisie gesproken en ik ben daar geschoffeerd op een manier die alle perken te buiten gaat. Maar ik ben nooit te oud om te leren. Het moet wel van twee kanten komen. Dus ze moeten niet alleen bellen na tuchtrechtspraak van de UEFA of als ze nog geld te goed hebben van een andere club. Maar ook bellen als ze zich niet betrokken voelen.''



Van Praag kreeg de laatste maanden enige kritiek op zijn functioneren als leider van de voetbalbond. Hem werd gebrek aan leiderschap verweten tijdens een recente crisis bij de KNVB, die algemeen directeur Bert van Oostveen en op één na alle leden van de raad van commissarissen hun functie kostten.



Hij was tijdens de bestuurscrisis bij de KNVB fanatiek in de race om het voorzitterschap van de UEFA, die hij uiteindelijk verloor van de Sloveen Aleksander Ceferin.



Van Praag vroeg de aanwezigen bij de bondsvergadering snel op zoek te gaan naar een opvolger. ,,Het zou mooi zijn als in 2018 al bekend is wie mij gaat opvolgen", zei hij.