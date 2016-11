29/11/16, 21:13 − bron: ANP

jihadisme De Duitse binnenlandse veiligheidsdienst BfV heeft een eigen medewerker ontmaskerd als radicale islamist. Bovendien had de man plannen om een aanslag te plegen op het hoofdkwartier van de dienst in Keulen, aldus diverse Duitse media dinsdag.

Een woordvoerder van de BfV bevestigde dat de man was gearresteerd maar zei niets over plannen voor een aanslag. Volgens Die Welt heeft de 51-jarige man met Duits paspoort in verhoren toegegeven dat hij een terreurdaad plande.



De man was kortgeleden bij de dienst aangenomen om in de islamistische kringen in Duitsland rond te neuzen maar leidde daarna een dubbelleven. Hij viel tijdens zijn opleiding en inzet verder niet op, maar verzamelde ondertussen bedrijfsgeheimen.



Hij had via internet contact met diverse andere islamisten waarmee hij over de plannen voor een aanslag communiceerde en de geheimen deelde. Dat werd ook zijn Waterloo: een van die contacten bleek een andere medewerker van de BfV.



Volgens Duitse media gebeurde dat zo'n vier weken geleden. Bij de man werd digitale informatie over activiteiten van de dienst aangetroffen.