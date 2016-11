Door: Jan Kleinnijenhuis − 29/11/16, 19:59

Financiële instellingen moeten niet langer meewerken aan belastingontwijking door hun klanten. Dat stelt toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB), die er het komende jaar speciaal onderzoek naar doet. DNB roept vooral banken en trustkantoren op geen nieuwe constructies meer op te tuigen voor hun klanten en bestaande ontwijkingsroutes af te sluiten.

Vooral het feit dat financiële instellingen meewerken aan het buiten zicht houden van bedrijven en personen voor autoriteiten als de fiscus, is de toezichthouder een doorn in het oog.



Uit onderzoek van Trouw en het Financieele Dagblad in de zogeheten Panama Papers in april van dit jaar bleek onder andere dat staatsbank ABN Amro rijke particulieren afschermt via een dochterbedrijf op belastingparadijs Guernsey. De bank gaf eerder toe niet te weten of het via die weg zijn klanten helpt belasting te ontwijken.



Volgens DNB leidt meewerken aan dergelijke constructies tot verlies aan vertrouwen in de financiële sector als geheel. De toezichthouder wijst daarvoor naar de publicaties van de Panama Papers. Naast dat verlies aan vertrouwen lopen onder andere banken en trustkantoren het risico op boetes, naheffingen en zelfs strafrechtelijke vervolging, zo stelt DNB.

Geen dwangmiddel

Ondanks de ferme taal geeft DNB tegelijkertijd toe dat ze geen dwangmiddel heeft om financiële instellingen daadwerkelijk te laten stoppen met het verhullen van klanten, of het maximaal benutten van mogelijkheden om geen belasting te betalen. Maar volgens DNB kunnen banken en andere instellingen hun ogen niet sluiten voor de 'afnemende tolerantie binnen de maatschappij en de politiek voor medewerking aan dergelijke constructies'.



Als financiële instellingen de diensten toch blijven aanbieden, dan zal DNB scherp bekijken of financiële instellingen wel weten met wie ze zakendoen. Vaak blijft de werkelijke begunstigde van een constructie (in jargon de 'ubo' genoemd) ook voor de bank of trustkantoor buiten beeld.



Uit de Panama Papers bleek dat - opnieuw - staatsbank ABN Amro niet wist dat een omstreden Israëlische miljardair klant is bij de bank. DNB-directeur Frank Elderson ging gisteren niet in op vragen hoeveel ubo's er onbekend zijn bij financiële instellingen.

Verhullen

Elderson wilde ook niets zeggen over de vraag of DNB wel weet welke financiële instellingen op dit moment meewerken aan het verhullen van klanten of agressieve belastingplanning. "We blijven aandacht vragen voor dit onderwerp", was het enige dat Elderson erover kwijt wilde. "We willen dat financiële instellingen hun risico's goed in kaart hebben."



Eén van de risico's die Nederlandse banken of trustkantoren lopen als ze hun eigen klanten onvoldoende kennen is dat ze (onbewust) meewerken aan fraude, witwassen of financiering van terrorisme. Eerder onderzoek van DNB wees al uit dat financiële instellingen die risico's onvoldoende adresseren.