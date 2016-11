29/11/16, 16:24 − bron: ANP

© anp. Een vrachtwagen rijdt met een vrachtcontainer door een scanner bij het douanekantoor op de Maasvlakte in de Rotterdamse haven.

Het Openbaar Ministerie heeft zestien jaar gevangenisstraf geëist tegen de van corruptie verdachte douanier Gerrit G. uit Kwintsheul. Het OM acht bewezen dat hij in de periode 2013-2015 tal van containers met verdovende middelen in de Rotterdamse haven doelbewust heeft doorgelaten.

Daarmee zou hij ten minste 3,5 miljoen euro hebben verdiend, aldus het OM. Om die reden eiste de officier van justitie de maximumstraf. De douanier was belast met de selectie en risicoanalyse van containerzendingen.



Tegen zijn medeverdachten in de zaak rond de drugstransporten werden gevangenisstraffen geëist van twaalf, tien en acht jaar.



Het Openbaar Ministerie neemt het de douanier zeer kwalijk dat hij niet alleen het aanzien van de douane en de haven van Rotterdam heeft geschaad, maar ook heeft bijgedragen aan de uitwassen van de drugscriminaliteit.



Liquidaties

In verband met deze zaak zijn al twee liquidaties gepleegd op betrokkenen. Daarnaast is een van de verdachten slachtoffer geworden van een mislukte aanslag op zijn leven.



Een van de moorden betreft de 'vergismoord' in Berkel in Rodenrijs, waarbij de verkeerde man werd doodgeschoten. Doelwit zou medeverdachte Dennis van den B. zijn geweest, tegen wie voor de rechtbank in Rotterdam twaalf jaar cel is geëist.



Ook werd de douanier verweten dat hij in de verhoren zijn kennis over corruptie in de haven niet wilde delen.



Kip met de gouden eieren

Een van de verdachten noemde de douanier in een afgeluisterd gesprek "de kip met de gouden eieren'', aldus het OM. G. adviseerde over gunstige tijdstippen en onverdachte expediteurs. Ook kon hij in het controlesysteem containers aan inspectie onttrekken. Alleen bij controles en steekproeven van de FIOD kon hij niets uitrichten. Voor zijn diensten bedong hij 7,5 procent als beloning.



Volgens het OM heeft de douanier van zijn miljoenenverdiensten "geleefd als God in Frankrijk''. Bij de douanier thuis werd een boodschappentas met 1,1 miljoen euro gevonden. Als dekmantel voor zijn verdiensten opende hij een kringloopwinkel.



Ook maakte hij vele reizen naar Curaçao, steevast vliegend in de business-class. Daar kocht hij een jacht van 200.000 dollar. Via zijn familie werden grote bedragen witgewassen. Zijn twee dochters en zijn schoonzoon hebben een schikking getroffen.