Gerrit-Jan Kleinjan − 29/11/16, 16:50

© anp. Een opgeslagen bijbel op een kerkbank. Foto ter illustratie.

Het speciale 'gerecyclede papier' waarop de onlangs uitgegeven 'Groene Bijbel' is gedrukt, blijkt helemaal niet 'groen'. Een medewerker van uitgever Royal Jongbloed blijkt met het papier te hebben gefraudeerd.

Het klonk zo mooi. Geen boom zou voor de 'Groene Bijbel' worden geveld. Vrijwilligers zamelden de afgelopen jaren vele tienduizenden oude bijbels in om een heel speciale editie van Gods Woord voor milieuminnende christenen mogelijk te maken. Toen deze versie van de Heilige Schrift vorige week met veel marketinggeweld verscheen, benadrukte de uitgever dan ook meer dan eens dat er - heel bijzonder - 'gerecycled bijbelpapier' was gebruikt.



Nu blijkt de Groene Bijbel aanzienlijk minder groen dan beweerd. Kort na de lancering van deze editie ontdekte de uitgever dat een personeelslid gefraudeerd heeft. De ingezamelde bijbels zijn in het reguliere recyclingcircuit terechtgekomen.



"Naar nu blijkt is het gerecyclede bijbelpapier nooit bij ons geweest", zegt Anne Westerduin, directeur van bijbeluitgever Royal Jongbloed uit Heerenveen. "Er is nieuw papier gebruikt."



De uitgever probeert de schade nu te beperken door het boetekleed aan te trekken. In een inderhaast verspreid perscommuniqué vallen woorden als 'enorme spijt', 'ontsteltenis' en 'herstel van vertrouwen'.



Ook bij het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG), de stichting waarmee Jongbloed deze uitgave maakte, heerst grote ontsteltenis. "We voelen ons misleid", zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. "De oude bijbels die ons waren toevertrouwd, hebben we in goed vertrouwen ter beschikking gesteld aan Jongbloed." Volgens hem is het 'onacceptabel' dat die nu in het gewone recyclecircuit terecht zijn gekomen en 'heroverweegt' de samenwerking met Jongbloed.



Jongbloed probeert zo goed mogelijk de pijn te verzachten van gekwetste groene Bijbellezers: de opbrengst van de al verkochte bijbels gaat naar een groen doel. En wie er al een gekocht heeft, kan zijn geld (44,95 euro) terugkrijgen. De betrokken medewerker van de bijbeluitgeverij is op non-actief gesteld.