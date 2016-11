Door: Michiel Driebergen − 29/11/16, 15:40

© afp. De enorme koepel boven reactor 4 in Tsjernobyl

TSJERNOBYL De stalen beschermingskap die vandaag over de verwoeste Reactor 4 van Tsjernobyl werd geplaatst, werd door een Nederlands bedrijf naar zijn plek getild. Nog nooit was zo'n groot door mensen gemaakt object over land verplaatst.

Hij is 165 meter lang, 120 meter hoog en heeft een overspanning van 260 meter - dat zijn de proporties van een groot voetbalstadion.



Vanwege het stralingsgevaar moest dat voetbalstadion een eind naast de kerncentrale worden gebouwd. Daarna moest het 35 miljoen kilo wegende gevaarte 300 meter worden getransporteerd: het werd opgetild door grote kranen en vervolgens langzaam verschoven, middels een sleepsysteem op oersterke wielen.



Verantwoordelijk voor de verplaatsing was het Nederlandse bedrijf Mammoet. Projectdirecteur Erik Kroes legt uit wat er allemaal komt kijken bij zo'n megaproject.



Wat was het mooiste moment van deze klus?

"Dat was de gehele laatste fase, die op 14 november begon. Toen hebben we de sarcofaag opgetild. De afgelopen twee weken hebben we het gevaarte in z'n totaliteit verplaatst. Dat is een huzarenstukje, mag ik wel zeggen. We hebben hier vijf jaar hard aan gewerkt en dat is vandaag beloond. We hebben de juiste materieel, je goede mensen om dit te kunnen doen - dat is gebleken."



Wat is de essentie van het verplaatsen van zoiets reusachtigs?

"Je moet het juiste materiaal en de ervaring hebben om het op een soepele wijze op plaats te zetten. De voorbereiding is werk voor ervaren ingenieurs."



"Wij zijn gespecialiseerd in het verplaatsen van grote objecten. In de nucleaire industrie, maar ook in de olie- en gasindustrie. Je moet dan denken aan het aanbrengen van platforms voor een booreiland of het verplaatsen van windturbines. Wat we in Tsjernobyl hebben gebruikt is grotendeels bestaande technologie. Maar dit formaat, dat is wel even wat anders."



(Interview gaat verder onder de video)







Hoe bereid je je voor?

"Uiteraard komen daar computerwerk en veel berekeningen bij kijken. Maar de echte test gaat met echte modellen, ter plaatse. Dan simuleren we de werkelijkheid op kleine schaal. Vervolgens passen we dat toe in grotere vorm."



"Bij dit project waren we veel langer dan gewoonlijk bij betrokken. Want bij de bouw moesten we er al rekening mee gehouden dat het gevaarte verplaatst moest worden."



De kap is immens en glimt, en is vanuit de wijde omgeving te zien. Hoe is dat?

"Het contrast met de omgeving is heel groot. Maar we hebben het in vijf jaar zien groeien en zijn er dus aan gewend geraakt."



Hoe is het voor u om betrokken te zijn bij de nasleep van de grootste kernramp ooit?

"Dit is een mijlpaal voor de Tsjernobyl en voor Oekraïne. Er is een nieuwe fase aangebroken nu, waarbij wij niet meer betrokken zullen zijn. Die nieuwe fase duurt honderd jaar. Dan zullen experts binnenin de kap aan het werk gaan om de radioactiviteit onschadelijk te maken."