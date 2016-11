Door: Nienke Schipper − 29/11/16, 19:03

© anp. Een klant zoekt naar een taxi in de buurt en geeft de gewenste ophaallocatie aan in de Uber-app.

Volgens Spanje, Frankrijk en Ierland is Uber een transportbedrijf en zou het aan strengere regelgeving moeten voldoen. Nederland, waar het bedrijf is gevestigd, Finland, Polen, Griekenland en de Europese handelsorganisatie EFTA geloven juist in beginnende digitale bedrijven zoals Uber en willen niet te veel regeltjes opleggen. Het bedrijf staat nu voor het hoogste Europese gerechtshof waar zal worden bepaald hoe het nou precies zit.

Uber is één van de meest omstreden bedrijven die zijn komen overwaaien uit Amerika. In Frankrijk waren felle protesten en in Parijs werden Uber-chauffeurs zelfs aangevallen door reguliere taxi-chauffeurs. Twee hoge functionarissen van het bedrijf moesten er voorkomen wegens het besturen van een illegaal taxi-bedrijf. Taxibedrijven van Londen tot Frankfurt beschuldigden Uber van concurrentievervalsing en het omzeilen van de regels.



Uber opereert inmiddels in meer dan vijfhonderd steden op zes continenten. Sinds 2011 is het bedrijf in Europa. Met een geschatte waarde van 68 miljard dollar is het één van de meeste succesvolle bedrijven die voortkwamen uit Sillicon Valley, de broedplaats voor innovatieve techbedrijven in Amerika.

Vraag en aanbod

Zelf beweert het bedrijf niet meer te zijn dan een app op de mobiele telefoon die chauffeurs en mensen die vervoer zoeken samenbrengt. Het grote succes zat aanvankelijk vooral in de service Uberpop, waardoor iedereen zonder vergunning, maar in het bezig van een auto in principe als chauffeur aan de slag kon. Die service werd ook in Nederland illegaal verklaard en verdween daarom vorig jaar november uit de app. Met de overgebleven services heeft Nederland geen probleem.



Dat er behoefte is aan apps die vraag en aanbod op elkaar afstemmen blijkt uit het succes van Uber, maar ook bijvoorbeeld Airbnb. De Europese Commissie wil juist dit soort nieuwe business modellen stimuleren, zegt Jyrki Katainen, vicevoorzitter van de commissie Banen, Investeringen en Concurrentie. "Mits ze voldoen aan de criteria voor het beschermen van consumenten, eerlijke belastingen en arbeidsvoorwaarden."

Europese Hof

Het was Spanje die de zaak uiteindelijk doorverwees naar het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) in Luxemburg. Het bedrijf gaf het in 2014 in Spanje op, maar is inmiddels terug. Ook hier was het twistpunt voornamelijk de service Uberpop, maar nu werkt het bedrijf nog uitsluitend samen met geregistreerde taxi-chauffeurs.



Toch wilde een rechter in Barcelona in juli 2015 weten hoe het zat en verwees de zaak naar het Europese hof. Moest Uber worden beoordeeld als transport- of als technologiebedrijf?



Als het Hof beslist dat Uber een transportbedrijf is, zal het in alle landen moeten voldoen aan de gestelde regels. In veel landen is dat al zo, maar het zal een rem zetten op de groei van het concern.



Als het Hof oordeelt dat Uber een technologiebedrijf is dan biedt dat opnieuw mogelijkheden voor het ontwikkelen van goedkopere varianten zoals het omstreden Uberpop. De uitspraak van het Europese gerechtshof zal dienen als voorbeeld voor andere techbedrijven met gelijksoortige diensten in Europa.