Door: Nienke Schipper − 29/11/16, 17:34

© thinkstock. Artsen communiceren steeds meer via messenger-apps.

Foto's van open wonden, beenfracturen of ander medisch leed dat tussen de familiekiekjes terecht komt. Of gevoelige patiëntinformatie die per ongeluk naar een privécontact wordt verstuurd. Slechts een paar voorbeelden van wat er mis kan gaan zolang artsen Whatsapp blijven gebruiken voor snelle medische ruggespraak. Ook artsen zijn hier niet gelukkig mee en sturen nu actief aan op een alternatief.

Whatsapp is nog altijd de meest gebruikte app onder artsen. Ruim 44 procent van de artsen overlegt met collega's via dit communicatieplatform, bleek vorig jaar uit een onderzoek van artsenfederatie KNMG. Onwenselijk in verband met de privacy van patiënten, aldus de organisatie. Ook minister Schippers liet in april als antwoord op Kamervragen weten dat er moet worden uitgekeken naar alternatieven.



Inmiddels zijn er verschillende alternatieven voor Whatsapp die voldoen aan de veiligheidseisen: encryptie, gebruikers moeten verifieerbaar zijn, de code van het programma is beschikbaar voor controle en de beveiliging moet recentelijk zijn getoetst. De app waar verschillende ziekenhuizen en artsenorganisaties hun oog op hebben laten vallen is Siilo. Dit programma is ontwikkeld voor en door artsen en heeft naar eigen zeggen de beveiliging op orde.



Gebruikers worden geverifieerd via het artsenregister BIG en de app kan alleen worden geopend met een pincode of vingerafdruk. Groot voordeel volgens de gebruikers is de speciale fotokluis waardoor privé foto's en werk gerelateerd beeldmateriaal gescheiden blijft. Ook komen de berichten en foto's niet op een centrale server terecht, maar blijven staan op een afgeschermde plek op de eigen telefoon. Alles wordt na dertig dagen automatisch gewist.

Veiliger app's

Maar hoe serieus zijn de artsen met het invoeren van veiliger apps? Nederlandse ziekenhuizen kunnen zelf kiezen met welke programma's ze werken, zolang de software maar voldoet aan de richtlijnen van de overheid en de wet bescherming persoonsgegevens.



Om de overstap tot een succes te maken is het belangrijk dat alle contacten gebruik maken van hetzelfde platform. Daarom stimuleren twee ziekenhuizen in de regio's Zuid-Holland-Zuid en Midden Brabant, de grootste privé kliniek in Nederland (Equipe Zorgbedrijven) en de Nederlands Vereniging van Plastische Chirurgie hun artsen nu om gebruik te maken van Siilo. Nederland kent ongeveer 43.000 artsen en ruim 10.000 daarvan maken nu gebruik van Siilo, waarmee de app het meest gebruikte en snelst groeiende alternatief voor Whatsapp is.



Sjaak Nouwt van artsenfederatie KNMG noemt het 'logisch' dat door de marktwerking, zoals de minister dat voor zich ziet, uiteindelijk het meest interessante aanbod wint en dat instellingen dat onderling afstemmen uit 'praktische overweging'. Maar hij betreurt het dat de overheid de regie laat liggen. "Eigenlijk is het een taak van de overheid om snelle elektronische communicatie te stimuleren. Daarbij zou het niet moeten uitmaken welke app artsen gebruiken, maar zou het beter zijn als de verschillende apps onderling gegevens kunnen uitwisselen en met elkaar kunnen 'praten'", suggereert Nouwt.

Collectieve overstap

'Nu moet elk ziekenhuis het wiel opnieuw uitvinden'

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) is één van de ziekenhuizen die actief opzoek ging naar een alternatief en kwam ook uit bij Siilo. Veertig procent van de artsen in het ziekenhuis gebruikt nog altijd Whatsapp.



Door als instelling actief het gebruik van Siilo te promoten hoopt Anton Theunisse, hoofd automatisering, dat de artsen collectief zullen overstappen. "Siilo is op dit moment de grootste. Misschien is de standaard een groot woord, maar ze zijn wel hard op weg dat te worden." Ook Theunisse zou graag zien dat de overheid een actievere rol in het proces zou spelen: "Nu moet elk ziekenhuis het wiel opnieuw uitvinden".



KNO-arts Mark Friebel uit het ASZ pleit ook voor een actievere rol van de overheid. "Nu zijn er wel richtlijnen, maar geen controle. Als de overheid één standaard zou kiezen, krijg je uiteindelijk een beter product." Inmiddels kunnen veel artsen niet meer zonder een app. Friebel: "Overleg via een app verbetert de kwaliteit en ontlast de spreekuren van bijvoorbeeld huisartsen."