Redactie − 29/11/16, 14:34

© reuters. Tom Price, de nieuwe Amerikaanse minister van Volksgezondheid.

Ministerspost De man die voor Donald Trump het Amerikaanse zorgplan moet vervangen, had voor de nieuwe president geen betere kunnen zijn. Tom Price wordt de nieuwe minister van Volksgezondheid, waardoor Trump een van de grootste critici van Obamacare op de belangrijke post neerzet.

Price (62), nu nog lid van het Congres en voorheen orthopedisch chirurg, ageerde namelijk niet alleen in woord tegen Obamacare, hij stelde ook een alternatief plan op tegen het zorgverzekeringsplan dat in 2010 werd ingesteld. Het veranderen van Obamacare is dan ook een van de belangrijkste missie waar Price zich mee gaat bemoeien, zei Jason Miller van het overgangsteam van Trump dinsdag.



Price zei in een statement vandaag dat hij 'vereerd is'. "We gaan zorgen voor een zorgsysteem dat gaat werken voor patiënten, families en artsen." Trump stelde dat Price 'zeer geschikt' is voor de positie.



Tijdens de campagne heeft Trump gezegd dat hij minder bemoeienis van de federale overheid wil en meer controle voor de staten. Hoewel hij eerst voor complete afschaffing pleitte, hintte Trump er na een ontmoeting met Obama op dat hij wellicht delen van de wet toch wil behouden. Zo wil hij mogelijk toe blijven staan dat mensen tot 26 jaar nog onder de verzekering van hun ouders kunnen vallen.



Volgens de New York Times is Price tegenstander van abortus en krijgt hij ook kritiek uit de LGBT-hoek. Toen vorig jaar het homohuwelijk er in heel Amerika doorheen kwam, noemde Price dat een 'niet alleen een treurige dag voor het huwelijk, maar ook voor het hele Amerikaanse systeem'.



De New York Times meldde vandaag ook dat Seema Verma, consultant op het gebied van gezondheidsbeleid, een agentschap gaat leiden dat verschillende zorgverzekeringen overziet. Zij is geen onbekende voor de komende vice-president Mike Pence.