Redactie − 29/11/16, 09:32

© reuters. Een schilderij van kroonprins Maha Vajiralongkorn is te koop in meerdere winkels.

Opvolging Thailand maakt nu echt werk van de opvolging van de overleden koning Bhumibol. Het Thaise parlement heeft gisteravond ingestemd met de benoeming van kroonprins Maha Vajiralongkorn als de nieuwe monarch. Mogelijk accepteert de kroonprins deze week al zijn nieuwe positie en gaat hij aan de slag.

Het lag in de lijn der verwachting dat Vajiralongkorn de positie van zijn vader zou overnemen. Hij gaf eerder aan dat hij de benoeming wilde uitstellen, omdat hij 'met het volk' wilde rouwen.



Koning Bhumibol overleed op 13 oktober op 88-jarige leeftijd. Hij was sinds 1946 koning van Thailand, zeer geliefd bij de bevolking. Kroonprins Vajiralonkorn is juist het tegenovergestelde: hij is zeer impopulair.



Dat heeft mede te maken met de levensstijl van de 64-jarige kroonprins. Zijn reputatie als playboy doet hem geen goed, net als het feit dat hij veelal in Duitsland resideert, waar hij een huis heeft. In die villa houdt hij luxueuze feesten. Zo lekte in 2007 een video uit waarop te zien was hoe de kroonprins met zijn schaars geklede partner het gezellig hadden.

Hoewel die video niet in goede aarde viel, kwam er weinig kritiek uit de Thaise samenleving. Dat komt ook omdat op het beledigen van de monarchie lange celstraffen staan.



In Thailand geldt nog steeds de periode van rouw om Bhumibol. De meeste inwoners dragen zwarte kleding uit respect voor hun oude koning. Het lichaam van Bhumibol wordt waarschijnlijk volgend jaar gecremeerd. De officiële kroning van Vajiralongkorn is meteen daarna, maar dagelijkse bezigheden kan hij wel uitvoeren.