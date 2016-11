Redactie − 29/11/16, 07:58

© ap. Park Guen-hye buigt nadat ze het volk in een televisieboodschap heeft toegesproken.

Vertrouwenscrisis Twee keer zei ze al sorry, maar een derde keer kon ze er niet mee wegkomen. De Zuid-Koreaanse Park Geun-hye, die in het nauw is gebracht door banden met een in opspraak geraakte adviseur, is bereid op te stappen. Dat heeft ze vandaag gezegd in een televisieboodschap.

In de rede zei ze dat ze haar positie in handen legt van het parlement. "Ik laat alles over mijn toekomst aan hen over, ook het inkorten van mijn termijn." Wel hoopt ze dat een transitie met zo min mogelijk chaos plaats kan vinden. Daarom wil ze dat het parlement een wet heeft aangenomen waarmee het bestuur 'ordelijk overgedragen kan worden'.



Een mogelijke afzettingsprocedure begint vrijdag. Oppositieleden hebben enigzins gepikeerd gereageerd. Volgens hen leidt deze gang van zaken alleen maar tot uitstel.



De positie van Park werd de afgelopen weken onhoudbaar. Spil in de rel rond Park is haar adviseur Choi Soon-sil. Deze dochter van een sekteleider, zelf ook bekwaam in traditioneel sjamanisme, wordt ervan verdacht dat ze grote Koreaanse bedrijven als Samsung, Hyundai en vele andere in totaal 61 miljoen euro heeft laten betalen aan twee van haar stichtingen. Ze zou hebben geschermd met de steun van Park en daarmee de bedrijven hebben gechanteerd. Zouden ze niet betalen, dan zou de regering hen financieel treffen.



Om die reden is Park volgens de aanklagers (Choi wordt vervolgd) medeplichtig aan een criminele samenzwering. Ook de vriendschap met Choi zelf zit veel Koreanen niet lekker. Verschillende ministers, medewerkers en vertrouwelingen van haar stapten daarom onlangs op, omdat ze haar niet langer wilden steunen.



Ook buiten de muren van het politieke centrum ontstond onrust. Vijf weken lang werden massale, vreedzame betogingen gehouden. Afgelopen weekend kwamen naar schatting een miljoen mensen in Seoul bijeen om het aftreden van Park te eisen. Bijna 90 procent van de bevolking had al geen vertrouwen meer in haar, zo bleek eerder uit peilingen.