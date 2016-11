Redactie − 29/11/16, 07:28

© Afp. Hulpverleners bij een neergestort vliegtuig in de buurt van Medellin. Dit is niet het betreffende toestel.

Vliegtuigcrash In de buurt van de Colombiaanse stad Medellin is vannacht een vliegtuig neergestort. Dat bevestigt de burgemeester van de stad dinsdag. Er zijn nog geen meldingen van slachtoffers.

In het vliegtuig zat onder meer het voetbalteam van Chapecoense, een club uit Brazilië. Het team moest woensdag in Colombia de finale van de Copa Sudamerica spelen. In totaal zaten er 72 passagiers in het vliegtuig, aangevuld met negen crewleden.



"Dit is een grote tragedie", zei burgemeester Federico Gutierrez op de lokale radio. Hulpdiensten zijn onderweg, maar het is gezien de weersomstandigheden (het regent er momenteel hard) lastig de plek waar het vliegtuig landde te bereiken. Op de Twitter van het vliegveld van Medellin wordt iedereen met een auto die geschikt is om in de bergen te rijden opgeroepen te komen helpen.



De crash vond iets voor middernacht lokale tijd plaats. De oorzaak van het neerstorten is nog onbekend. Wel is duidelijk dat het vliegtuig vlak voor het neerstorten melding maken van een technisch probleem. Daarop werd een helikopter te lucht in gestuurd, maar die moest terugkeren wegens het slechte zicht.