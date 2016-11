Redactie − 29/11/16, 22:28

© epa. De voetballer Alan Ruschel wordt naar een ziekenhuis gebracht nadat hij de vliegtuigcrash had overleefd.

In de buurt van de Colombiaanse stad Medellin is maandagavond een vliegtuig neergestort, met aan boord onder anderen spelers van een Braziliaanse voetbalclub. Aanvankelijke was sprake van 75 doden, maar dat aantal is bijgesteld naar 71. Zes inzittenden hebben de ramp overleefd en liggen met verwondingen in het ziekenhuis.

© epa. Het toestel vloog tegen een berg in La Union, niet ver van Medellin.

© reuters. Het verongelukte vliegtuig, een BAe 146, kwam uit de stal van British Aerospace. Het was van de Boliviaanse chartermaatschappij LaMia.

In het vliegtuig, dat was vertrokken vanaf een luchthaven in Bolivia, zat onder meer het voetbalteam van Chapecoense, een club uit Brazilië. Het team moest woensdag in Colombia de finale van de Copa Sudamerica spelen, te vergelijken met de finale van de Europa League.



In totaal zaten er 77 mensen in het vliegtuig, onder wie de spelers en officials van de club, 21 journalisten, en negen bemanningsleden. Vier mensen die wel op de passagierslijst stonden waren niet aan boord, zo bleek dinsdagavond.



In Brazilië is ontzet gereageerd op het verlies van een groot deel van de selectie van Chapecoense, een populair team dat het onverwacht goed deed in de competitie. De Braziliaanse regering heeft drie dagen van rouw afgekondigd. Voetbalclubs wereldwijd hebben inmiddels hun medeleven betuigd.



"Dit is een grote tragedie, wat een feest had moeten zijn", zei de burgemeester van Medellin, Federico Gutierrez, dinsdagochtend op de lokale radio. "Meerdere mensen zijn gered, maar helaas zijn op weg naar een ziekenhuis nog verschillende slachtoffers aan hun verwondingen overleden", aldus policitechef José Gerardo Acevedo, tegen journalisten.



Omdat de plek van het ongeval moeilijk te bereiken was, was er lange tijd onduidelijkheid over het aantal overlevenden en hun identiteit. Rond 15.00 uur Nederlandse tijd werd duidelijk dat zes inzittenden de ramp hadden overleefd.



De Colombiaanse luchtvaartautoriteit identificeerde de overlevenden als de voetballers Alan Ruschel, Jackson Follmann and Hélio Neto en journalist Rafael Valmorbida. Ook de Boliviaanse stewardess Ximena Suarez en boordwerktuigkundige Erwin Tumiri uit Bolivia overleefden de ramp. Van de zes zijn twee mensen zwaar gewond geraakt.



De club Chapecoense heeft op sociale media het logo inmiddels vervangen door een zwart vlak. De Braziliaanse regering zal 'alles doen om de pijn te verlichten', aldus president Temer in een reeks tweets. In Brazilië wordt ook een week niet gevoetbald en ook de Zuid-Amerikaanse voetbalbond Comnebol heeft gezegd dat het internationale wedstrijden voorlopig opschort.



Het toestel crashte rond kwart over tien 's avonds lokale tijd op zo'n dertig kilometer van Medellin. De oorzaak van het neerstorten is nog onbekend. Wel is duidelijk dat het vliegtuig vlak voor de crash melding maakte van problemen met de elektrische installatie aan boord. Daarop werd een helikopter de lucht in gestuurd, maar die moest terugkeren wegens het slechte zicht. De zwarte dozen van het verongelukte vliegtuig zijn inmiddels gevonden.