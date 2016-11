Door: Ghassan Dahhan − 29/11/16, 06:31

© afp. Een militair van het Syrische regeringsleger overziet het ingenomen noordelijk deel van Aleppo.

Het bolwerk van de rebellen die vechten tegen president Assad stort in. Nu kunnen de opstandelingen alleen nog maar hopen op buitenlandse hulp.

In Aleppo vindt een van de grootste militaire omwentelingen plaats sinds het begin van de Syrische burgeroorlog. De ene na de andere verdedigingslinie van de opstandelingen in Oost-Aleppo stort ineen. En het gaat nu niet om het verlies van enkele straten maar om hele buurten. Als de overige delen van Aleppo vallen, heeft dat enorme gevolgen voor het verdere verloop van de strijd en daarmee voor de toekomst van Syrië.



In minder dan drie dagen veroverden het Syrische leger van president Assad en zijn bondgenoten geheel Noordoost-Aleppo. De opstandelingen hebben nog een aantal wijken in Zuidoost-Aleppo in handen, maar ook daar lijken ze te bezwijken onder de militaire druk. Het leger zet het offensief onverminderd door, geholpen door het Libanese Hezbollah, Iraanse militairen, Russische luchtsteun en Afghaanse en Iraakse huurlingen. Voor het eerst sinds 2012, toen rebellen Aleppo binnenvielen, lonkt voor Assad de (totale) overwinning in de stad.



De opstandelingen hoopten van Aleppo hun tijdelijke hoofdstad te maken tot het moment dat ze de Syrische hoofdstad Damascus zouden innemen. De rebellen hadden mede daarom veel manschappen ingezet in de stad.

Impact

Het enige wat de val van Aleppo nog kan afwenden is buitenlands ingrijpen. Maar de kans daarop is minimaal.

Het verlies van Aleppo zal een demoraliserende uitwerking hebben op de opstandelingen, want de weg naar de complete overwinning is voor hen nu nagenoeg afgesneden. Bijna alle grote steden, Aleppo, Homs, Hama, Deraa, Latakia, Tartus en Damascus, zijn dan allemaal stevig in handen van hun grote vijand.



Voor rebellen met enige realiteitszin is de verleiding vervolgens groot om de handdoek in de ring te gooien en gebruik te maken van de amnestieregeling die de regering aan deserterende rebellen en jihadisten aanbiedt.



Voor Assad is de route naar de overwinning juist kort: als hij Aleppo herovert, hoeft hij nog slechts de provinciehoofdstad Idlib en het nabijgelegen Jisr al-Shughour in te nemen om de rebellen uit alle steden te verbannen. Zij zijn dan veroordeeld tot het platteland.



Wat de val van Aleppo nog gevaarlijker maakt voor de rebellen is dat de duizenden militairen, die nu gestationeerd zijn in de stad, zich dan massaal op Idlib zullen storten. Die stad is bovendien moeilijk te verdedigen, door zijn relatief geordende stratenpatroon en bereikbaarheid, waardoor de tanks en pantservoertuigen er gemakkelijk kunnen binnenrollen.

Buitenlands ingrijpen

Het enige wat de val van Aleppo nog kan afwenden is buitenlands ingrijpen. Maar de kans daarop is minimaal. De Turkse prioriteiten in Syrië liggen bij het bestrijden van de Koerdische milities en het vestigen van een 'bufferzone' in het noorden van het land.



De Amerikanen willen geen confrontatie riskeren met de Russen, en waarschijnlijk al helemaal niet als Trump in het Witte Huis arriveert. De Arabische Golfstaten beloven de rebellen en jihadisten wel militaire hulp, maar de toegezegde wapens kunnen het belegerde Oost-Aleppo met geen mogelijkheid bereiken zolang het omsingeld is.



Nu meer burgers uit Oost-Aleppo vertrekken naar het regeringsgedeelte, zal de animo voor internationaal militair ingrijpen (om die burgers te beschermen) vermoedelijk slinken. Bovendien lijkt het aantal burgers dat vastzit in de rebellenwijken lager dan door de VN werd aangenomen. Voor de burgers komt met de val van Aleppo het einde van de oorlog dan misschien iets dichterbij, maar het vooruitzicht stemt allerminst vrolijk.



De chaos die de rebellen en de oorlog met zich meebrachten is dan misschien verleden tijd, maar de repressieve politiestaat van Assad zal onherroepelijk terugkeren.