Redactie − 28/11/16, 22:50

© getty.

Een student is vandaag ingereden op voorbijgangers op het terrein van de Amerikaanse Ohio State University en heeft vervolgens mensen met een slagersmes aangevallen. Negen personen raakten gewond, van wie één ernstig.

De dader is binnen een minuut doodgeschoten door een politieagent die toevallig al in de buurt was. Het is niet bekend waarom de dader het bloedbad aanrichtte. De politie onderzoekt nog of het een terroristische aanslag zou kunnen zijn.



De dader was een achttienjarige Somaliër die studeerde aan de Ohio State University, die zich bevindt in Columbus, de hoofdstad van de staat Ohio. Hij had een verblijfsvergunning voor de Verenigde Staten.



Studenten van de universiteit, een van de grootste van de Verenigde Staten, vertelden aan persbureau AP hoe ze zagen dat de dader de stoep opreed. "Hij raakte gewoon iedereen die ervoor stond. Daarna riep iedereen: 'Rennen! Rennen! Rennen!'" Een andere getuige vertelde: "Ik dacht eerst dat het een ongeluk was, totdat ik de man uit de auto zag komen met een mes". Volgens hem zei de dader niets toen hij uit de auto stapte.



Er deden vandaag verschillende verhalen de ronde over wat er was gebeurd. Zo gebruikte de dader een mes, maar waarschuwde de universiteit in eerste instantie op Twitter voor een schutter. Studenten werden opgeroepen om te 'rennen, verbergen, vechten'. Die waarschuwing voor een schutter was waarschijnlijk gebaseerd op wat later politieschoten bleken te zijn.