28/11/16, 23:04 − bron: ANP

© anp. Ieder jaar nodigt het Leger des Heils eenzamen, ouderen en dak- en thuislozen uit voor haar kerstdiner.

Het Leger des Heils heeft maandag door heel Nederland 568 extra bedden ter beschikking gesteld voor daklozen die vanwege het koude weer moeten worden opgevangen.

Vooral de grote steden ruimen extra capaciteit in om daklozen de komende ijskoude nachten op te vangen. Zo leverde het Leger des Heils 200 bedden aan Amsterdam en 195 aan Rotterdam. Maar ook in onder meer Flevoland en Overijssel werd een beroep op de hulporganisatie gedaan. In kleinere plaatsen worden de extra bedden in bestaande opvanglocaties neergezet. In grote steden als Amsterdam en Rotterdam gaan er speciaal voor de kouderegeling aparte locaties open.



De vier grote steden kondigden de extra opvang van daklozen in verband met het naderende koude weer vrijdag al aan. In Amsterdam ging de winteropvang daarmee enkele dagen eerder open dan gepland. Normaal gesproken zou de opvang, ongeacht de temperatuur, van 1 december tot 1 april open zijn. De drie andere steden hebben deze doorlopende winteropvang niet.



De winterkouderegeling geldt wanneer buiten die periode bevriezingsgevaar dreigt. De GGD in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag besluiten gezamenlijk wanneer het te koud is om buiten te slapen.



Het verschilt per gemeente waar de extra bedden vandaan worden gehaald. Zo krijgt Utrecht maar enkele bedden van het Leger des Heils. "Maar deze gemeente werkt op dat gebied samen met een andere organisatie die bedden levert", aldus een woordvoerster van het Leger des Heils.