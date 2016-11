Redactie − 28/11/16, 14:26

© anp. De ondertekening van het traktaat, vandaag in het Paleis op de Dam in Amsterdam.

Grenscorrectie De Belgische koning Filip bracht vandaag een cadeautje mee voor Nederland. Tijdens het staatsbezoek van de koninklijke familie 'schonk' Filip twee eilandjes aan Nederland. Beide landen ondertekenden vandaag een verdrag over deze grenscorrectie. Nederland geeft wel een eilandje terug: Petit Gravier.

De uitruil betekent dat Nederland nu zo'n tien hectare groter is geworden. De gebieden die Nederland krijgt toebedeeld zijn twee (schier)eilanden aan de Nederlandse kant van de Maas nabij het Limburgse Eijsden. Die kleine landtongen, voornamelijk natuurgebied, ontstonden toen in 1961 de Maas werd 'rechtgetrokken'. Hierdoor vielen de stukjes grond opeens aan de 'verkeerde' kant van de rivier.



Dit leidde tot de vreemde situatie dat, om er snel te komen, de Belgische politie er met de boot naartoe moest. Over land kon ook, maar dan moest toestemming worden gevraagd aan Nederland. Dit leidde tot vertragingen. Omdat deze situatie zo complex was, werden de plekken een vrijplaats voor onzedelijke bijeenkomsten, werd er in het gebied drugs verhandeld en zorgden feesten voor geluidsoverlast.

Zonder een schot

Een uitruil van de eilanden was daarom een logische optie. Maar dat zoiets wordt afgesproken zonder dat een schot wordt gelost, is 'misschien wel uniek', aldus de Belgische minister van buitenlandse zaken Didier Reynders vandaag bij de officiële ondertekening van de nieuwe afspraken. "Misschien is dat wel alleen mogelijk tussen Nederland en België.''



Over de uitruil is jaren gesproken, zei minister Koenders van Buitenlandse Zaken vandaag. Zo zijn onder meer afspraken gemaakt over het natuurbeheer van de stukken grond en over de pachtregeling met een boer met de Waalse overheid had afgesloten.



De provincie Limburg maakte in juni onderstaand filmpje, toen een eerste akkoord werd getekend. In het filmpje wordt duidelijk hoeveel partijen mee moeten praten om tot een overeenkomst te komen.