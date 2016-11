Jonathan Ploeg − 28/11/16, 17:41

© thinkstock.

De Australische regering voert een belasting in van 15 procent op de bijverdiensten van tijdelijke buitenlandse residenten. Reisorganisaties en backpackers reageren positief op de aangekondigde maatregel waarover twee jaar lang keihard werd onderhandeld. "Hiermee weten we tenminste waar we aan toe zijn."

De rompslomp waarmee een backpacker voorheen werd opgezadeld, daar zijn ze nu in één klap vanaf.

Zinnen als "De Australische regering is gek geworden" en "Pech voor toeristen die op Bondi Beach werken" doen de ronde op het internet. Maar zijn ze ook gegrond? Hoewel het parlement haar goedkeuring nog moet verlenen, vindt Barry Harzevoort, directeur van reisorganisatie Activity International, de 15 procent belasting juist een positieve ontwikkeling. "Backpackers zijn nu in één klap af van de rompslomp waarmee ze voorheen werden opgezadeld."



Op dit moment moeten backpackers en andere tijdelijk werkende residenten die in Australië tot 18.200 dollar (zo'n 12.700 euro) verdienen, daar 32,5 procent over afdragen. Wanneer ze die grens overschrijden, wordt hen een percentage van 19,2 doorberekenend. En als er niet meer dan 18.200 dollar wordt verdiend, dan kan de betaalde belasting worden teruggevraagd.

Overzichtelijk

© thinkstock.

"De nieuwe regeling maakt het zoveel eenvoudiger", zegt Harzevoort. "Als ik naar onze eigen backpackers kijk, zijn de meesten tussen de 18 en 23 jaar. Zij hebben over het algemeen geen verstand van belastingaangiftes en houden zich daar helemaal niet mee bezig."



Al die verschillende inkomensgrenzen en verschillende percentages, het is volgens de directeur veel te verwarrend. "Standaard 15 procent over alle bijverdiensten afdragen, maakt het overzichtelijk. Nu is het zo dat backpackers de betaalde belasting vaak niet eens terugvragen, omdat het te veel werk is of omdat ze het niet snappen."

Protest agrariërs

Het originele plan van de Australische regering was zo'n twee jaar geleden om tijdelijk werkende residenten standaard 32,5 procent belasting door te berekenen. Dat kwam de beleidsbepalers op flinke kritiek te staan vanuit de Australische agrarische- en toerismesector. De vrees was dat backpackers niet meer zouden komen, mede omdat Nieuw-Zeeland een lager belastingpercentage (10,5) hanteert.



Die angst ontstond doordat de meeste backpackers hun verblijf en avonturen in Australië bekostigen door fruit te plukken op het landgoed van boeren. Harzevoort: "Een hoger percentage zou voor Nederlandse backpackers geen groot probleem zijn, want die komen voornamelijk voor het avontuur. Maar voor landen als Ierland zou het problematisch zijn, omdat mensen vanuit daar puur voor een werkvakantie richting Australië gaan."

De vrees was dat backpackers niet meer zouden komen, mede omdat Nieuw-Zeeland een lager belastingpercentage (10,5) hanteert.

Eensgezind

Activity International is niet de enige reisorganisatie die positief is over de aangekondigde maatregel. Ook KILROY Nederland ziet geen nadelen. En een woordvoerder van Australian Backpackers vindt dat de maatregel negatief wordt neergezet, terwijl het door het bedrijf juist als positief wordt ervaren:



"Voorheen werd een backpacker met 32,5 procent belast, terwijl ze dat niet eens altijd terugvroegen. In de nieuwe situatie kan er niets worden teruggevraagd, maar is het wel overzichtelijker."