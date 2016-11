Door: Romana Abels − 28/11/16, 14:41

© anp. Jacques Monasch begint eigen partij: Nieuwe Wegen.

Kamerlid Jacques Monasch presenteert vanmiddag in Den Haag zijn eigen politieke partij: 'Nieuwe Wegen'. Monasch was tot drie weken geleden Tweede Kamerlid voor de PvdA. Hij overwoog zich kandidaat te stellen als lijsttrekker voor die partij, maar trok zich terug toen het partijbestuur hem niet toestond om na zijn eventuele uitverkiezing nog invloed uit te oefenen op het verkiezingsprogramma.

Het motto van Monasch' partij is 'met een sociaal hart en gezond verstand'. De gewezen sociaal-democraat hoopt twintig zetels te halen met een programma dat politicologen 'economisch links en cultureel rechts' zouden noemen: Monasch komt op voor de mensen aan de onderkant van de samenleving, maar is tegelijkertijd streng op het gebied van immigratie en illegaliteit. "Het is tijd voor een doorbraak in de Nederlandse politiek. Tijd voor een partij die economisch sociaal is, de menselijke maat centraal stelt en grenzen stelt aan immigratie, illegaliteit en de inbreuk op onze normen en waarden", schrijft hij op zijn Facebook-pagina.



Of zijn missie zal slagen is zeer twijfelachtig - het moet bijvoorbeeld al een behoorlijke haastklus zijn geweest om een programma op te stellen, een kandidatenlijst zal een zware opgave zijn. Toch is het ook niet helemaal kansloos. Volgens deskundigen zit in de hoek waar Monasch zijn kiezers hoopt te vinden een 'electoraal gat'. Er zouden juist daar veel kiezers te vinden zijn die nog min of meer politiek dakloos zijn. De PVV is op beide aspecten rechts, de SP links.

Buitenstaander

Ondanks zijn jarenlange deelname aan de gevestigde politiek stelt Monasch zich op als buitenstaander. Hij maakte zijn breuk met de PvdA bekend op de Albert Cuyp-markt in Amsterdam. "Nederland heeft genoeg van het buitensluiten van de burger, zelfs na referenda, door de gevestigde politiek", schrijft hij vandaag in het persbericht.



De lancering van zijn partij vindt echter plaats op een steenworp afstand van het Haagse machtscentrum, in het politieke onderwijsinstituut ProDemos.



Monasch heeft in de afgelopen 25 jaar vele functies bekleed in de Partij van de Arbeid. Hij was er onder meer campagneleider. Voor hij in 2010 Kamerlid werd, verloor hij een lijsttrekkerverkiezing voor het Europees Parlement.