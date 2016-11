28/11/16, 12:26 − bron: ANP

Bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verdwijnen ruim duizend banen. Doordat er minder asielzoekers naar Nederland komen is er minder werk, liet COA-directeur Gerard Bakker maandagochtend weten.

Een jaar geleden werkten er nog ongeveer 4500 mensen bij het COA. Van hen zijn er de afgelopen maanden al ruim vijfhonderd vertrokken. Voor 30 procent van de blijvers is in de toekomst ook geen baan meer. Het gaat dan uitsluitend om flexibele krachten, zoals uitzendkrachten en mensen met een jaarcontract. Werknemers in vaste dienst hoeven niet te vrezen voor hun baan, maar worden misschien wel overgeplaatst en moeten dus wellicht verhuizen.



Vorig jaar vroegen nog ongeveer 59.000 mensen asiel aan in ons land. Dit jaar rekent het kabinet op iets meer dan de helft van dat aantal.