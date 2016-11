Door: Han Koch − 28/11/16, 15:50

© thinkstock.

Rechtszaak De rechtbank Amsterdam heeft vanmiddag acht leden van een liquidatiebende celstraffen opgelegd van drie tot acht jaar. De bende uit de omgeving van Utrecht had een arsenaal aan wapens en andere goederen in bezit waarmee een golf aan liquidaties gepleegd kon worden.

Uitvoerders van moord op bestelling, klaar om uit te rukken voor een voor missie mensen definitief uit te schakelen Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie had dan ook graag gezien dat de belangrijkste verdachten voor aanzienlijk langere periode, zelfs zeventien jaar, waren opgesloten. Maar daarvoor kon het OM te weinig bewijs vinden, aldus de rechtbank.



"Uitvoerders van moord op bestelling, klaar om uit te rukken voor een voor missie mensen definitief uit te schakelen", zo typeerden de officieren van justitie Henk Mous en Koos Plooij de groep mannen. De bende zou zich schuldig hebben gemaakt aan verboden wapenbezit, het voorbereiden van moord, voorbereiding van diefstal met geweld, witwassen, heling en deelname aan een criminele organisatie.



Die criminele organisatie had liquidaties als specialiteit. Acht van de tien veroordeelden werden aan de organisatie gekoppeld en door de rechtbank veroordeeld voor hun lidmaatschap. Vier van hen eveneens voor de wapenvondst. Een negende verdachte moet twee maanden de cel in voor het huren van een garagebox voor het bergen van de wapens. De tiende verdachte heeft 260 dagen cel gekregen en dat is gelijk aan zijn voorlopige hechtenis. Hij had een explosief in zijn auto.

Spijt

De rechtbank acht het oogmerk - liquidaties - van de criminele organisatie bewezen, maar kan niet tot een veroordeling voor het voorbereiden van concrete moorden komen. De enorme hoeveelheid wapens die juli 2015 in Nieuwegein werd gevonden en de snelle wagens voorzien van petflessen met benzine om sporen te laten verdwijnen, bewijzen volgens de rechter de intenties van de mannen. Voor voorbereiding van concrete moorden is het bewijs te gering.



In het vonnis klinkt enige spijt bij de rechter door. De rechtbank komt dan ook met een uitleg over de lagere straf dan geëist. Bij een samenloop van meerdere strafbare feiten wordt de straf van het zwaarste delict genomen. Dat is in dit geval het lidmaatschap van de criminele organisatie. Daar staat maximaal zes jaar voor. De vier verdachten die ook zijn veroordeeld voor wapenbezit, krijgen er nog een derde van die straf bij, dus acht jaar.



De verdachten hebben tijdens hun proces nauwelijks iets gezegd. Een verdachte was in het buitenland bij zijn zieke oma, zoals hij via zijn advocaat liet weten. Waar die oma vertoeft, kon echter niet worden gemeld. Twee mannen die in dit proces zouden getuigen, zijn begin dit jaar om het leven gebracht.