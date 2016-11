Redactie − 28/11/16, 10:49

© epa. De toekomstige Amerikaanse president Donald Trump.

Donald Trump is ervan overtuigd dat hij de 'polulair vote' heeft gewonnen. De aanstaande president van de Verenigde Staten zegt dat hij bij de verkiezingen van acht november de meeste stemmen heeft behaald 'als je de miljoenen mensen die illegaal gestemd hebben van de telling aftrekt'.

In addition to winning the Electoral College in a landslide, I won the popular vote if you deduct the millions of people who voted illegally — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Sun Nov 27 00:00:00 MET 2016

Serious voter fraud in Virginia, New Hampshire and California - so why isn't the media reporting on this? Serious bias - big problem! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Mon Nov 28 00:00:00 MET 2016

Trump, die graag communiceert via Twitter, stelde gisteren via het sociale mediaplatform dat er 'ernstige kiezersfraude' heeft plaatsgehad in de Democratische staten Californië, New Hampshire en Virginia, maar dat de media daar niet over berichten. Voor beide aantijgingen verschafte de aankomend president geen bewijs.



De tweets waren een reactie op het hertellen van de stemmen in Wisconsin, dat hij 'belachelijk' noemde. De hertelling werd vrijdag aangevraagd door Jill Stein, de kandidate van de Groene Partij. Het kamp van de Democratische kandidaat Hillary Clinton sloot zich daarbij aan, al verwacht het niet dat de hertelling tot een andere uitslag leidt.

Battleground states

Trump won in diverse 'battlegroundstates' waar traditioneel Democratisch wordt gestemd met kleine verschillen. In Michigan is zelfs nog geen officiële uitslag. Stein maakt zich over haar eigen kansen weinig illusies, maar zegt dat Amerikanen 'verkiezingen verdienen die we kunnen vertrouwen'.



Meer Amerikanen zijn argwanend over de uitslag, onder meer vanwege diverse hacks. Een artikel van New York Magazine over mogelijke manipulatie van stemcomputers wakkerde de onrust aan. Clinton deed het volgens een aantal wetenschappers opvallend slecht in een aantal districten waar met computers werd gestemd. Bewijs voor gesjoemel is niet geleverd.

Kiesmannen

Clinton behaalde bij de verkiezingen ruim 2 miljoen meer stemmen dan Trump. De Amerikaanse president wordt echter niet rechtstreeks gekozen, maar door een kiescollege waarin de staten stemmen krijgen toegewezen op grond van hun bevolkingsaantal. In de meeste staten krijgt de kandidaat die de meeste stemmen heeft behaald, alle kiesmannen van die staat toegewezen. In het kiescollege kreeg Trump 306 kiesmannen achter zich, Clinton 232.



Als de hertellingen in alle drie battlegrounstates doorgaan, kan dat in theorie de uitslag veranderen. In totaal staan 46 kiesmannen op het spel: twintig in Pennsylvania, tien in Wisconsin en zestien in Michigan.



Clinton wordt president in het onwaarschijnlijke geval dat zij in alle drie deze staten alsnog tot winnaar wordt uitgeroepen. Nog een hypothetische mogelijkheid is dat geen enkele kandidaat na hertellingen 270 kiesmannen achter zich heeft. Dan kiest het Huis van Afgevaardigden de president. De Republikeinen zijn daar in de meerderheid.