Redactie − 28/11/16, 10:28

© epa. Kapotgeschoten gebouwen en een moskee in Aleppo.

Het Syrische leger heeft maandag in Oost-Aleppo het district al-Sakhour ingenomen. Dat heeft het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten bevestigd. Het doorgaans goed geïnformeerde observatorium spreekt van 'de grootste nederlaag van de rebellen sinds 2012".

Met het verlies van al-Sakhour is de oppositie in Syriës grootste stad een derde van haar grondgebied kwijt sinds het leger van president Assad aan een opmars is begonnen. De staatsmedia in Damascus claimden de inname van het omstreden district 's nachts al.



Rami Abdurrahman, voorzitter van het Syrische observatorium voor mensenrechten, zei dat het Syrische leger de laatste dagen zeker tien districten hebben heroverd. De inname van al-Sakhour houdt voor de rebellen een ernstig strategisch gevaar in, namelijk dat hun gebied in tweeën wordt gesplitst.



Mensenrechtenorganisaties melden dat circa 10.000 bewoners de wijk zijn ontvlucht. Naar schatting 6000 van hen hebben hun toevlucht gezocht in een gebied in Aleppo dat in handen is van Koerden.