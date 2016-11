28/11/16, 10:13 − bron: ANP

Een trein heeft maandagochtend in Nijmegen op een overweg meerdere personen aangereden. Twee personen zijn om het leven gekomen. De politie gaat op basis van een eerste onderzoek ervan uit dat het gaat om zelfdoding. Verder onderzoek moet de exacte toedracht uitwijzen, twitterde de politie Nijmegen.

De machinist van de trein is opgevangen, aldus een woordvoerder van politie. De reizigers van de trein zijn met bussen vervoerd en krijgen ook slachtofferhulp aangeboden als dat nodig is. Het treinverkeer is stilgelegd. De aanrijding had plaats tussen Nijmegen en Molenhoek. Er waren geen voertuigen betrokken bij de aanrijding.