Vanaf 1 december kunnen honderden huidkankerpatiënten die met succes zijn behandeld een experimenteel vaccin krijgen waardoor de kans dat de kanker terugkomt naar verwachting wordt verkleind. Het Radboudumc begint dan met een brede experimentele behandeling waarmee het afweersysteem van patiënten wordt geactiveerd om zich tegen de kanker te keren.

De therapie is bedoeld voor huidkankerpatiënten bij wie recent lymfeklieren met uitzaaiingen zijn verwijderd. Het onderzoek duurt tot 2021 en wordt in die periode voor 20 miljoen euro vergoed vanuit de basisverzekering. Aan het onderzoek kunnen 210 patiënten deelnemen.



Tegelijkertijd kunnen andere patiënten die ook voor de behandeling in aanmerking zouden komen dezelfde middelen krijgen als basisbehandeling. Niet alleen deelnemers aan het onderzoek maar ook anderen zouden er daardoor van kunnen profiteren.



In Nederland zijn er jaarlijks naar schatting driehonderd mensen die gezien hun ziektebeeld, in aanmerking zouden komen voor het vaccin. Het onderzoek duurt tot 2021 en wordt voor 20 miljoen euro vergoed vanuit de basisverzekering op voorwaarde dat in die periode voldoende informatie beschikbaar komt over de effectiviteit van de behandeling. Daarna moet worden gekeken of de behandeling definitief in het basispakket wordt opgenomen.

Voorwaardelijk vergoed

De experimentele behandeling zal worden aangeboden in Nijmegen, Amsterdam, Rotterdam en Zwolle en staat onder leiding van hoogleraar Translationele Tumorimmunologie Jolanda de Vries van het Radboudumc.



Minister Edith Schippers van Volksgezondheid maakte dit voorjaar bekend dat de experimentele behandeling voorwaardelijk zou worden vergoed. Daarna was evenwel nog het nodige werk te doen voordat de behandeling ook daadwerkelijk op grotere schaal kon worden geboden, vertelde een woordvoerder van het Radboudumc zondag aan het ANP.