Door: Jolanda Breur − 28/11/16, 08:52

© anp. Parkmanager Remco Pluim (R) begroet de tolk van de circa 250 volgelingen van de omstreden 'seksrabbijn' Eliezer Berland. In maart 2015 verbleven zij op vakantiepark Hommelheide.

Het sektemeldpunt Sektesignaal moet waarschijnlijk zijn deuren sluiten. Justitie is van plan de subsidie in stappen te beëindigen. Burgers met meldingen over misstanden in zogeheten gesloten groepen kunnen er dan niet meer terecht voor advies en een luisterend oor.

De medewerkers staan jaarlijks tientallen bellers te woord met vragen over seksueel misbruik, mishandeling, sociale isolatie en financiële- en arbeidsrechtelijke uitbuiting.



Eind 2012 riep toenmalig minister van justitie Ivo Opstelten Sektesignaal in het leven, nadat uit onderzoek bleek dat ondersteuning voor sekteslachtoffers gewenst was. Een jaar later concludeerde hij dat het meldpunt in een duidelijke behoefte voorzag en de ervaringen van veel bellers schrijnend en indringend waren. Dit jaar noteerde de vertrouwenslijn tot nu toe 61 meldingen. Vorig jaar waren het er in totaal 57.



Het ministerie laat nu weten dat de subsidie van circa een ton volgend jaar wordt gehalveerd en vervolgens teruggebracht naar nul. Er is onvoldoende geld om Sektesignaal in de lucht te houden, zegt het ministerie.

Vruchten afwerpen

Een wijkagent in Winterswijk nam drie jaar geleden contact op met Sektesignaal omdat de beweging River of Glory voor overlast zorgde. Door samenwerking tussen gemeente, justitie en Belastingdienst week de groep uit naar Griekenland. Vorig jaar nam een groepslid haar jonge kind mee uit diens pleeggezin, naar het Griekse onderkomen. De Griekse politie bevrijdde de kleuter die weer werd teruggebracht naar het pleeggezin in Winterswijk.



De Winterswijkse politiewoordvoerder Judith Schutte: “We hadden weinig ervaring met sekten en stonden voor een dilemma. Nederland kent vrijheid van godsdienst, maar we vermoeden dat er zaken mis waren. Een charismatische leider, mensen met kinderen die in- en uittraden, andere signalen die we opvingen. Sektesignaal heeft expertise en was de spin in het web bij de aanpak.”

Die beslissing komt volgens Sektesignaalwoordvoerder Karin Krijnen te snel. Het meldpunt heeft in vier jaar een uitgebreid netwerk opgebouwd dat nu zijn vruchten moet afwerpen. Professionals hebben vaak weinig kennis over de sociale mechanismen die in gesloten groepen spelen, zegt ze. Die kennis verspreiden kost tijd.



Het was zoeken naar de beste manier om bruikbare informatie bij de politie of bijvoorbeeld de Arbeidsinspectie neer te leggen, vertelt Krijnen.



Inmiddels zijn twee regionale samenwerkingsverbanden van onder meer gemeenten, Belastingdienst en justitie (RIEC) aan de slag gegaan met meldingen bij Sektesignaal. Zo kwam het RIEC Zeeland-West-Brabant een beweging op het spoor, waar kinderen seksueel misbruikt zouden worden en leden gedwongen seks zouden moeten hebben met elkaar. Ook zouden leden hoge financiële verplichtingen aan moeten gaan. Dit onderzoek loopt nog.



Sektesignaal kon dit jaar in bijna de helft van de gevallen bellers doorverwijzen of overheidsinstanties tippen. Aan de Belastingdienst speelde het sinds zijn bestaan vijf keer een melding door. Uit het Anbi-register - waarin zogeheten algemeen nut beogende organisaties staan - blijkt dat van drie betreffende organisaties de fiscaal voordelige Anbi-status is ingetrokken. De Belastingdienst kan hierover geen uitspraken doen, maar noemt de samenwerking met het meldpunt 'waardevol'.