Door: Kleis Jager − 27/11/16, 22:36

© afp. Juppé (L) feliciteert Fillon met de overwinning bij de voorverkiezingen in hun partij, Les Républicains.

Analyse De conservatief-liberaal François Fillon is de nieuwe leider van rechts in Frankrijk. Dat is slecht nieuws voor Marine Le Pen. Fillon won vanavond uiteindelijk met groot gemak van zijn rivaal Alain Juppé bij de voorverkiezingen in zijn partij, Les Républicains.

De 62-jarige discrete routinier is nu de grote favoriet voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Die gaan over twee ronden. Fillon zal het in de beslissende tweede ronde in mei naar alle waarschijnlijkheid opnemen tegen de gedoodverfde winnaar van de eerste ronde in april, Marine Le Pen.



De kandidaat van de regerende socialisten is nog niet bekend. Maar peilingen geven al maanden aan dat links geen kans maakt op een plaats in de finale, wie de voorman ook is.



Le Pen had veel liever Juppé als tegenspeler gehad. Juppé deelt de grote zorgen van veel Fransen over de islam niet. In zijn campagne sprak hij veel over 'de diversteit' die volgens hem de grote kracht van Frankrijk is. Het multiculturalisme van Juppé was een ideaal doelwit geweest voor Le Pen.

Rusland, Midden-Oosten en EU

Fillon heeft meer in de aanbieding dat een groot deel van de kiezers van het Front National aanspreekt.

Met Fillon (62) vindt zij een man op haar weg die zegt dat immigranten zich moeten aanpassen, het liefst assimileren. Want, zo zegt Fillon zonder enige terughoudendheid, 'de Franse cultuur is het fundament van onze identiteit'.



En Fillon heeft meer in de aanbieding dat een groot deel van de kiezers van het Front National aanspreekt. Hij wil een betere band met Rusland en vraagt al jaren aandacht voor het lot van christenen in het Midden-Oosten. Fillon was ook tegen het homohuwelijk en er was gedurende zijn lange carrière niet één affaire waar hij bij betrokken was.



Daarbij is Fillon nooit een grote fan van de Europese Unie geweest. Hij pleit niet zoals Le Pen voor een vertrek van Frankrijk uit de eurozone en de EU, maar heeft oog voor de zwakheden van de Brusselse instellingen. FN-kiezers die Le Pen's plannen op dit front riskant vinden, kunnen daarom gevoelig zijn voor de nieuwe leider op rechts.

Liberale economische plannen

Le Pen zal zich dan ook waarschijnlijk veel richten op de plannen van Fillon met de economie die zeker voor Franse begrippen erg liberaal zijn. Dat geeft haar de mogelijkheid om zich op te werpen als de grote verdediger van het Franse sociale model.



Het grote probleem voor Le Pen is dat zij niet, zoals Trump in de Verenigde Staten, heel rechts achter zich verenigt. Frankrijk is een driestromenland en dat maakt een overwinning mathematisch gesproken vrijwel onmogelijk. In mei zullen veel linkse kiezers op Fillon stemmen om haar uit het Elysée te houden.



Maar niets is echt zeker. De tegenstelling tussen links en rechts wil, ook in Frankrijk, steeds minder zeggen. De werkelijke scheidslijn loopt volgens sommige waarnemers inmiddels tussen het welvarende 'Frankrijk van boven' - waar Fillon een vertegenwoordiger van is - en het 'Frankrijk van de periferie' buiten de grote steden.



In de periferie woont ruwweg de helft van de bevolking. Dit zijn de kiezers die moeite hebben om rond te komen: de helft van de Franse werknemers verdient niet meer dan 1650 euro netto in de maand. Zij zijn vaak voor het herstellen van grenzen die migranten en concurrentie moeten tegenhouden. En dat is precies het programma van Le Pen.